Paris Olympcis 2024: "अमन की लगन और इच्छाशक्ति...", प्रधानमंत्री मोदी सहित गणमान्य हस्तियों ने दी कांस्य पदक विजेता पहलवान को बधाई

Aman Sehrawat: पेरिस ओलंपिक में शुक्रवार को भारतीय पहलवान अमन सहरावत (Aman Sehrawat) ने भारत को छठा पदक दिला दिया. अमन सहरावत पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 57 किग्रा कुश्ती में प्यूर्टो रिको के डेरियन टोई क्रूज़ को पटखनी देते हुए भारत के लिए छठा पदक जीता भारतीय पहलवान ने एकतरफा मुकाबले में प्रतिद्वंद्वी पहलवान को 13-5 से मात दी. अमन के पदक जीतने के कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा की तरह हौसलाअफजाई करते हुए उन्हें जीत के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए बधाई दी. इसके अलावा बाकी गणमान्य हस्तियों ने भी अमन सहरावत को अपने-अपने तरीके से बधाई दी है.

Congratulations to Aman Sehrawat for winning the Bronze Medal in the Men's Freestyle 57 kg at the Paris Olympics. His dedication and perseverance are clearly evident. The entire nation celebrates this remarkable feat. — Narendra Modi (@narendramodi) August 9, 2024

प्रधानमंत्री ने X पर लिखे संदेश में कहा, "और ज्यादा गर्व. इसके लिए पहलवानों को धन्यवाद", पीएम ने आगे लिखा," ओलंपिक में फ्री-स्टाइल कुश्ती के 57 किग्रा भार वर्ग में कांस्य पदक जीतने के लिए अमन सहरावत को बधाई. जीत में उनकी लगन और मजबूत इच्छाशक्ति साफ दिखाई पड़ती है. पूरा देश आपकी जीत से आनंदित है और जश्न मना रहा है"

खेल मंत्री किरन रिजिजू सबसे पहले बधाई देने वालों में से एक रहे

Your triumph is a testament to hard work &… pic.twitter.com/ZR9JZw1Sgz — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) August 9, 2024

विपक्ष के नेता मलिल्काअर्जुन ने भी अमन को ब्रॉन्ज की बधाई दी