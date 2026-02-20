अर्जुन अवॉर्डी मनोज सरकार सड़क हादसे में बुरी तरह हुए घायल, ICU में कराया गया भर्ती

Paralympic Medalist Manoj Sarkar Injured In Road Accident: अर्जुन अवॉर्ड प्राप्त मनोज सरकार (Manoj Sarkar) एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हों गए हैं. मनोज के साथ यह दुर्घटना तब घटित हुई जब वह लखनऊ से रुद्रपुर लौट रहे थे. रास्ते में संडीला गांव के पास एकाएक नीलगाय आ जाने से उनकी कार अनियंत्रित हो गई और वह सीधे जाकर उससे टकरा गए. जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. उन्हें आनन-फानन में उनके गांव के निकट ही स्थित निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है.

कौन हैं मनोज सरकार?

मनोज सरकार एक प्रसिद्ध भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्हें 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. वह उत्तराखंड के रुद्रपुर शहर से हैं और पैरा बैडमिंटन में वर्ल्ड नंबर-1 शटलर रह चुके हैं. मनोज सरकार ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 18 गोल्ड समेत कई मेडल जीते हैं. उन्होंने टोक्यो पैरालम्पिक 2020 में कांस्य पदक भी जीता था.

Arjuna Award winner Manoj Sarkar has been seriously injured after his car lost control near Sandila while he was travelling from Lucknow to Rudrapur. He has been admitted to the ICU of a nearby private hospital.

Sarkar, a former world No.1 in para badminton, won bronze at the… pic.twitter.com/r4HPBRHrOp — Rica Roy (@cheerica) February 20, 2026

प्रेरणादायक है मनोज सरकार की कहानी

मनोज सरकार की कहानी बेहद प्रेरणादायक है. उनका बचपन काफी गरीबी में बीता था और उन्हें बैडमिंटन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे. उनकी मां ने मजदूरी कर उनके लिए बैडमिंटन खरीदा था.

