Australian Open 2026: 25वें ग्रैंड स्लैम से एक कदम दूर नोवाक जोकोविच, सेमीफाइनल में जानिक सिनर को हराया

Australian Open 2026: ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का सेमीफाइनल मुकाबला आज (30 जनवरी) को नोवाक जोकोविच और जानिक सिनर के बीच खेला गया. जहां जोकोविच सिनर के खिलाफ जीत हासिल करते हुए फाइनल का टिकट कटाने में कामयाब रहे.

  • ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच ने जानिक सिनर को हराकर फाइनल में प्रवेश किया
  • जोकोविच और सिनर के बीच मैच लगभग चार घंटे और दस मिनट तक चला था जिसमें जोकोविच ने जीत हासिल की
  • मैच का स्कोर जोकोविच के पक्ष में तीन सेटों से दो सेटों के अंतर से रहा 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4
Australian Open 2026: ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का सेमीफाइनल मुकाबला आज (30 जनवरी) नोवाक जोकोविच और जानिक सिनर के बीच खेला गया. जहां जोकोविच, सिनर के खिलाफ जीत हासिल करते हुए फाइनल का टिकट कटाने में कामयाब रहे. अगले मुकाबले में उनकी भिड़ंत दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज के साथ है. अगर यहां वह जीत हासिल करने में कामयाब रहे तो वह 25वीं बार ग्रैंड स्लैम के खिताब को अपने नाम कर लेंगे. 

जोकोविच और सिनर के बीच खेले गए मैच का स्कोर 

जोकोविच और सिनर के बीच सेमीफाइनल मुकाबला करीब चार घंटे 10 मिनट तक चला. जहां जोकोविच 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 और 6-4 से जीत हासिल करने में कामयाब रहे. इस जीत के साथ ही उन्होंने सिनर के लगातार पांच मैचों की जीत का सिलसिला भी तोड़ दिया है.

जोकोविच को क्वार्टरफाइनल में लोरेंजो मुसेट्टी के खिलाफ मिली थी जीत 

बुधवार को मेलबर्न पार्क में पांचवीं सीड इटली के लोरेंजो मुसेट्टी के खिलाफ मुकाबले में जोकोविच दो सेट से पिछड़ रहे थे, लेकिन तीसरे सेट में इंजरी की वजह से मुसेट्टी को कोर्ट से हटना पड़ा और इस वजह से जोकोविच का 13वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचना निश्चित हो गया. 

मुसेट्टी ने मुकाबले की शुरुआत शानदार अंदाज में की थी. उन्होंने पहला सेट 6-4 और दूसरा सेट 6-3 से अपने नाम किया था. शुरुआती दो सेटों में इटैलियन खिलाड़ी की सर्विस और बेसलाइन खेल ने जोकोविच को दबाव में रखा. उन्होंने अपने हर शॉट में पेस और सटीकता दिखाई, जिससे जोकोविच को लगातार बैकफुट पर रहना पड़ा. पहले सेट में एक अहम रैली को शार्प एंगल्ड फोरहैंड विनर से समाप्त करके मुसेट्टी ने बढ़त हासिल की. दूसरे सेट में भी उनका मोमेंटम बना रहा और उन्होंने सर्विस ब्रेक के साथ 6-3 से सेट अपने नाम किया.

हालांकि, तीसरे सेट के तीसरे गेम में मुसेट्टी के दाहिने पैर में चोट लगी और उनकी हड्डी टूट गई. फिजियो ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने खेल जारी रखने की कोशिश की, लेकिन अंततः दो घंटे और आठ मिनट के संघर्ष के बाद उन्हें रिटायर होना पड़ा. मुसेट्टी के रिटायर होते हीं जोकोविच सेमीफाइनल में पहुंच गए.

मुसेट्टी ने पहले दो सेट में जो दबाव बनाया, वह यादगार था. उनके क्लीन रिटर्न, तेज फोरहैंड और महत्वपूर्ण ग्राउंडस्ट्रोक ने जोकोविच पर नियंत्रण बनाए रखा. लेकिन तीसरे सेट में लगी चोट ने इटैलियन खिलाड़ी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया.

जोकोविच ने मैच के बाद कहा, 'मुझे नहीं पता क्या कहना है, सिवाय इसके कि मुझे उसके लिए बहुत दुख है. वह आज जीत का हकदार था. खेल में ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन ग्रैंड स्लैम क्वार्टरफाइनल में दो सेट जीतने के बाद रिटायर होना बहुत बुरा है. मैं उसके जल्द ठीक होने की कामना करता हूं.' (आईएएनएस इनपुट के साथ)

