57 लाख की आबादी वाले नार्वे ने 34.2 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका को विंटर ओलंपिक के मेडल रेस में कैसे हराया

Winter Olympics: 57 लाख की आबादी वाले नार्वे ने एक बार फिर विंटर ओलंपिक्स मेडल टेबल में टॉप पर आकर इतिहास रचा है. दिलचस्प बात ये है कि उसने ज़्यादा आबादी वाले देशों को पीछे छोड़ दिया है. बता दें कि स्कैंडिनेवियाई देश ने यूएस से ज़्यादा गोल्ड मेडल (18) और कुल मेडल (41) जीते, जो दोनों कैटेगरी में दूसरे नंबर पर रहा (12 गोल्ड और कुल 33 मेडल). नॉर्वे के 18 गोल्ड विंटर ओलंपिक्स के इतिहास में किसी देश के सबसे ज़्यादा थे, जबकि उनके क्रॉस-कंट्री स्कीइंग हीरो जोहान्स होसफ्लोट क्लेबो ने अकेले 6 गोल्ड जीते, जो इस साल के गेम्स में बाकी 7 देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों से ज़्यादा थे.
बता दें कि नॉर्वे, जिसकी आबादी लगभग 5.7m है, उसकी यह कामयाबी और भी खास है क्योंकि उसने विंटर-स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने वाले देशों जैसे US (342m), चीन (1.4bn), जर्मनी (84m), इटली (59m) और कनाडा (40m) से बेहतर परफॉर्म किया है. नीदरलैंड्स, जो स्पीड स्केटिंग में बहुत अच्छा है, उसने भी अपनी काबिलियत से बेहतरीन परफॉर्मेंस कर दिखाया और 10 गोल्ड मेडल जीते, जो होस्ट देश इटली के बराबर है. जबकि उसकी आबादी लगभग 18m है.
नॉर्वे की सफलता कोई नई बात नहीं है. नॉर्वे ने साल 2014 से हर विंटर ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं. नॉर्वे ने साल 2018 में जर्मनी के बराबर थे. नॉर्वे के पास दूसरे एरिया में भी वर्ल्ड क्लास एथलीट हैं जैसे एर्लिंग हालैंड और एडा हेगरबर्ग (फुटबॉल), कैस्पर रूड (टेनिस), विक्टर होवलैंड (गोल्फ), जैकब इंगेब्रिग्टसेन (एथलेटिक्स) और सोलफ्रिड कोआंडा (वेटलिफ्टिंग).
हालांकि देश का क्लाइमेट और इलाका विंटर ओलंपिक में सफलता में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन दूसरे फैक्टर भी काम करते हैं. यह प्रति व्यक्ति दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है, जबकि स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज कई लोगों की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा हैं.
2026 विंटर ओलंपिक्स मेडल टेबल
- NOR- 18 गोल्ड, 12 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज़ (कुल 41)
- USA- 12 गोल्ड, 12 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज़ (कुल 33)
- NED-10 गोल्ड, 7 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज़ (कुल 20)
- ITA- 10 गोल्ड, 6 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज़ (कुल 30)
- GER-8 गोल्ड, 10 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज़ (कुल 26)
