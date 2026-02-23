Zimbabwe vs West Indies Live Updates: मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जारी टी20 वर्ल्ड कप में सुपर-8 के मुकाबले में शिम्रोन हेटमायर का तूफान आया है. उन्होंने 19 गेंदों में फिफ्टी ठोकी है. जिसके दम पर वेस्टइंडीज ने 10 ओवर में 100 का स्कोर पार कर लिया है. वेस्टइंडीज ब्रैंडन किंग और शाई होप के विकेट गंवा चुकी है. इससे पहले, जिम्बाब्वे ने के कप्तान सिकंदर रजा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. दोनों ही टीमें अपने-अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहीं और यह उनका पहला सुपर 8 मैच है. सिकंदर रजा की अगुवाई में टीम ने ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हराकर उलटफेर किया था. वहीं, वेस्ट इंडीज ने अपने सभी ग्रुप मैच जीते हैं, जिनमें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ जीता गया मैच भी शामिल है. दक्षिण अफ्रीका से मिली करारी हार के बाद भारत के लिए भी यह मैच बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मुकाबले के नतीजे पर ही भारत का क्वालिफिकेशन निर्भर कर सकता है. (Live Scorecard)

ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

जिम्बाब्वे प्लेइंग इलेवन: ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमानी (विकेटकीपर), रयान बर्ल, सिकंदर रजा (कप्तान), ताशिंगा मुसेकिवा, टोनी मुनयोंगा, डायोन मायर्स, ब्रैड इवांस, ग्रीम क्रेमर, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजरबानी

वेस्टइंडीज प्लेइंग इलेवन: ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्ड, अकील होसेन, गुडाकेश मोती, शमर

ZIM vs WI LIVE Score | Zimbabwe vs West Indies LIVE Updates, T20 World Cup 2026 Super 8, striaght from Wankhede Stadium, Mumbai: