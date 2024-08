Neeraj Chopra: "मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन...", फाइनल में पहुंचने के बाद नीरज चोपड़ा ने कह दी यह बड़ी बात

Neeraj Chopra does in style: पेरिस में खेले जा रहे ओलंपिक खेलों के 11वें दिन भारत की सबसे बड़ी उम्मीद नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने करोड़ों खेलप्रेमियों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए फाइनल का टिकट कटा लिया. अब नीरज वीरवार को रात करीब साढ़े बारह बजे "स्वर्णिम लड़ाई" लड़ने मैदान पर उतरेंगे. बहरहाल, क्वालीफाइंग राउंड में मंगलवार को किसी ने भी नहीं सोचा था कि नीरज इतना शानदार आगाज करेंगे कि पहले ही प्रयास में फाइनल मे पहुंच जाएंगे. मगर नीरज न केवल फाइनल में पहुंचे, बल्कि सीजन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (89.37 मीटर) के साथ सभी प्रतिद्वंद्वियों को ट्रेलर दिखाते हुए पहंचे. और फाइनल में पहुंचने के बाद इस भारतीय चैंपियन ने साफ-साफ कह दिया कि पिक्चर अभी बाकी है!

मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने मंगलवार को यहां स्टेड डी फ्रांस में 89.34 मीटर के थ्रो के साथ पुरुषों की भाला फेंक क्वालिफिकेशन में शीर्ष पर रहने के बाद कहा कि उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ फाइनल के लिए बचा कर रखा है. नीरज ने अपने खिताब की रक्षा शुरू करने के अपने पहले प्रयास में दोनों समूहों में क्वालिफिकेशन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो हासिल किया. उन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक में 87.58 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था और ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे.

क्वालिफिकेशन राउंड की समाप्ति के बाद नीरज ने संवाददाताओं से कहा, "यह सिर्फ क्वालीफिकेशन राउंड है. फाइनल में मानसिकता और स्थिति अलग होती है. मुझे अच्छी शुरुआत के बाद फाइनल की तैयारियों पर ध्यान देना चाहिए." 26 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा कि 84 मीटर के स्वचालित क्वालीफिकेशन मार्क के साथ क्वालीफाई करने वाले सभी थ्रोअर के बीच फाइनल में कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी. हालाँकि, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि उन्होंने पदक स्पर्धा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ बचाकर रखा है.

