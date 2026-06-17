Kolkata Event Chaos: लियोनेल मेसी की टीम ने कुप्रबंधन के लिए बंगाल के पूर्व मंत्री को दोषी ठहाराया

लियोनेल मेसी की टीम ने कोलकाता कार्यक्रम में मची अफरा-तफरी के लिए पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री को जिम्मेदार ठहराया है. पिछले साल दिसंबर में कोलकाता के युवा भारती क्रीड़ांगन में लियोनेल मेसी के 'गोत इंडिया टूर' (GOAT India Tour) कार्यक्रम के दौरान हुए कुप्रबंधन के मामले की जांच में नए घटनाक्रम सामने आए हैं. बुधवार को, मेसी की टीम के सदस्यों ने बिधाननगर पुलिस आयुक्तालय (पुलिस कमिश्नरेट) से संपर्क किया और फुटबॉल आइकन की यात्रा के दौरान मची अफरा-तफरी के लिए पश्चिम बंगाल के पूर्व खेल मंत्री अरूप बिस्वास की ओर उंगली उठाई. बिधाननगर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, पुलिस कमिश्नर त्रिपुरारी अथर्व को मेसी के दल के एक सदस्य द्वारा ईमेल भेजा गया था. वह इस कार्यक्रम के लिए सलाहकार के रूप में भारत आए थे और अर्जेंटीना के इस सुपरस्टार के साथ मैदान पर मौजूद थे.

खेल मंत्री प्लेइंग एरिया में आए

इस संदेश में कथित तौर पर कहा गया है कि स्टेडियम में स्थिति तब नियंत्रण से बाहर हो गई जब अरूप बिस्वास खेल के मैदान (प्लेइंग एरिया) में दाखिल हुए. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन खेल मंत्री ने मेसी के साथ तस्वीरें खिंचवाने के प्रयास में बार-बार उनके कंधे और कमर को छुआ. इसमें आगे दावा किया गया है कि मैदान पर जाने की अनुमति न होने के बावजूद कई लोग बिस्वास के साथ मैदान में चले गए.

सिर्फ 3 फोटोग्राफरों को अनुमति थी, लेकिन...

शिकायत में कहा गया है कि खिलाड़ियों के पास केवल तीन फोटोग्राफरों को मौजूद रहने की अनुमति थी, लेकिन इसके बावजूद लगभग 40 लोग मैदान में घुस गए. इससे एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसने कथित तौर पर मेसी को अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित कर दिया. ईमेल के अनुसार, 'परिस्थितियां इतनी असहज हो गईं कि मेसी कार्यक्रम में आगे भाग नहीं ले सके और उन्हें तय समय से पहले ही मैदान छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा.'

आयोजक नहीं, मंत्री जिम्मेदार

मेसी के प्रतिनिधियों ने कथित तौर पर यह भी साफ किया कि इस घटना के लिए कार्यक्रम के आयोजक सताद्रु दत्ता जिम्मेदार नहीं थे और स्टेडियम से फुटबॉलर के समय से पहले चले जाने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी. इस नए घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए दत्ता ने संवाददाताओं से कहा, 'इससे निश्चित रूप से जांच में मदद मिलेगी.' पिछले साल 13 दिसंबर की घटनाओं के बाद गिरफ्तार किए गए दत्ता लगातार अरूप बिस्वास पर आयोजन स्थल पर देखी गई अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाते रहे हैं. पश्चिम बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने के बाद, उन्होंने बिधाननगर पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि मेसी की यात्रा के दौरान बड़ी सुरक्षा चूकों के लिए पूर्व मंत्री जिम्

मेदार थे'.

सप्ताह के अंत में सुनवाई की उम्मीद

वहीं, इस मामले में कानूनी लड़ाई भी तेज हो गई है. मंगलवार को दत्ता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया और मामले के संबंध में बिस्वास को मिली गिरफ्तारी से सुरक्षा (राहत) को चुनौती दी. उनके वकील अरिंदम जाना ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष यह मामला उठाया. अदालत के सूत्रों ने संकेत दिया कि पीठ ने मामले को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है और इस सप्ताह के अंत में सुनवाई होने की उम्मीद है.



यह मामला बिस्वास के खिलाफ दर्ज की गई एक प्राथमिकी (FIR) से जुड़ा है, जिसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की थी. कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने उन्हें कई शर्तों के साथ राहत दी थी. इसमें जांच में सहयोग करना भी शामिल था. अदालत ने बिधाननगर पुलिस को स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने का भी निर्देश दिया था.

मंत्री ने ही अकेले 22,000 हजार टिकट खरीदे

दत्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि युवा भारती स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मेसी के कार्यक्रम के लिए 70,000 टिकट छापे गए थे और उन्होंने दावा किया कि बिस्वास ने अपने पद और प्रभाव के कारण अकेले ही 22,000 टिकटों पर कब्जा कर लिया था. दत्ता के अनुसार, उन टिकटों को बाद में पूर्व मंत्री के करीबियों में बांट दिया गया और बेचा भी गया. इससे उस दिन देखी गई अव्यवस्था और बढ़ गई. पुलिस ने इन आरोपों के संबंध में बिस्वास को पूछताछ के लिए बुलाने वाले कई नोटिस जारी किए हैं. हालांकि शुरुआत में उपस्थित न होने के लिए स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देने के बाद खबरों के मुताबिक आगे के नोटिस मिलने के बावजूद वे पूछताछ में शामिल नहीं हुए हैं.



