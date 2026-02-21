विज्ञापन
विशेष लिंक

कपिल देव के कहने पर जय शाह ने कैसे बढ़ाई 10 गुना रकम? अब टारगेट मिशन गोल्फ

जय शाह ने कहा गोल्फ का फ्यूचर बहुत ब्राइट है. अच्छे क्रिकेटर अच्छे गोल्फर बन जाते हैं. मैं क्रिकेट की मार्केटिंग को अच्छी तरह जानता हूं. पाजी (कपिल देव) आईसीसी और बीसीआई से जो भी मदद चाहिए करूंगा.

Read Time: 2 mins
Share
कपिल देव के कहने पर जय शाह ने कैसे बढ़ाई 10 गुना रकम? अब टारगेट मिशन गोल्फ
कपिल देव और जय शाह ने'72 The league' की ट्रॉफी का किया अनावरण
  • आईसीसी अध्यक्ष जय शाह और कपिल देव ने दिल्ली में गोल्फ की नई 72 लीग की ट्रॉफी का अनावरण किया
  • जय शाह ने रणजी खिलाड़ियों की तनख्वाह दस गुना बढ़ाकर वार्षिक पचास लाख से एक करोड़ रुपए कर दी है
  • कपिल देव ने मीडिया से अन्य खेलों को भी बढ़ावा देने और गोल्फ पर ध्यान देने की अपील की
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

आईसीसी के मौजूदा अध्यक्ष जय शाह (Jay Shah) और 1983 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान कपिल देव (Kapil Dev) ने दिल्ली में एक शानदार कार्यक्रम में गोल्फ की नई '72 The league' की ट्रॉफी का अनावरण किया. जय शाह ने कहा, 'कपिल पाजी ने मुझे रणजी खिलाड़ियों की तनख्वाह दोगुना करने को कहा था. मैंने उन्हें वादा किया था कि मैं बढ़ाऊंगा और मैंने उसे 10 गुना बढ़ा दिया है. अभी एक रणजी खिलाड़ी एक साल में 50 लाख से एक करोड रुपए घर ले जा सकता है.'

जय शाह ने अपनी बातों को बढ़ाते हुए कहा, 'गोल्फ का फ्यूचर बहुत ब्राइट है. अच्छे क्रिकेटर अच्छे गोल्फर बन जाते हैं. मैं क्रिकेट की मार्केटिंग को अच्छी तरह जानता हूं. पाजी (कपिल देव) आईसीसी और बीसीआई से जो भी मदद चाहिए करूंगा.'

Latest and Breaking News on NDTV

वहीं इस खास मौके पर कपिल देव ने अपना विचार साझा करते हुए कहा, 'शुक्रिया अदा करना कि ना वह सिर्फ क्रिकेट को बढ़ा रहे हैं, बल्कि दूसरे खेलों को बढ़ाने में भी बड़ा योगदान दे रहे हैं.'

1983 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान ने कहा, 'मीडिया क्रिकेट को बढ़ावा देती है पर उसे दूसरे खेलों को भी तवज्जो देनी चाहिए. उम्मीद करता हूं कि जय शाह क्रिकेट के साथ गोल्फ और दूसरे खेलों पर भी ध्यान देंगे.'

Latest and Breaking News on NDTV

24 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगी पहली लीग 

प्रतिष्ठित लीग 24 फरवरी से शुरू होकर छह मार्च तक खेला जाएगा. जहां कुल छह टीमें हिस्सा लेंगी. जिसमें कुल 60 खिलाड़ी जलवा बिखेरेंगे. यह टूर्नामेंट तीन शहरों में कुल 11 दिनों तक खेला जाएगा. हनी बसोया 20.50 लाख रूपये में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, वहीं 16 साल के कार्तिक को ऑक्शन मे 14.40 लाख रूपये मिले हैं. 

यह भी पढ़ें- PAK vs NZ: बिना कोई गेंद फेंके बारिश की वजह से मैच हुआ रद्द, एक-एक अंक से करना पड़ा दोनों टीमों को संतोष
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Ramlal Nikhanj Kapil Dev, Cricket, Other Sports, Golf
Get App for Better Experience
Install Now