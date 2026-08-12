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कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत का धमाका, तीसरे दिन आए 3 गोल्ड मेडल

कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के तीसरे दिन, भारतीय फेंसिंग टीम ने सीनियर व्यक्तिगत इवेंट्स में तीन गोल्ड, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज़ मेडल जीते.

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कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत का धमाका, तीसरे दिन आए 3 गोल्ड मेडल
Indian fencing team
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नाइजीरिया के लागोस में चल रही कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के तीसरे दिन, भारतीय फेंसिंग टीम ने अलग-अलग सीनियर व्यक्तिगत इवेंट्स में तीन गोल्ड, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीते. सीनियर महिला  फ़ॉइल, सीनियर पुरुष एपी और सीनियर पुरुष सेबर इवेंट्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए, टीम इंडिया ने तीसरे दिन देश के कुल मेडल की संख्या को 29 तक पहुंचा दिया. जिसमें 8 गोल्ड, 7 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं.

कनगलक्ष्मी ने जीता गोल्ड मेडल

भारत ने सीनियर महिला फॉइल कैटेगरी में शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा और गोल्ड-सिल्वर दोनों मेडल अपने नाम किए. कनगलक्ष्मी ने सटीक और नियंत्रित खेल दिखाते हुए गोल्ड मेडल जीता, जबकि उनकी साथी जॉयस अशिता ने सिल्वर मेडल हासिल किया. इस तरह उन्होंने इंग्लैंड की जॉर्जिया ग्रीन और एमिली गुडचाइल्ड (जिन्होंने ब्रॉन्ज़ जीता) को पीछे छोड़ते हुए पोडियम पर टॉप दो स्थान हासिल किए.

सीनियर पुरुष एपी (epee) इवेंट में भी सफलता का सिलसिला जारी रहा, जहां राजेंद्रन शांतिमोली शेरजिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए दिन का दूसरा गोल्ड मेडल जीता. शेरजिन ने दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर पीटर को हराया, जिन्हें सिल्वर मेडल मिला, जबकि वेल्स के बर्कहार्ट मार्क और दक्षिण अफ्रीका के लोसेव्स्की सर्गेई ने ब्रॉन्ज़ मेडल साझा किया.

करण सिंह ने दिलाया तीसरा गोल्ड मेडल

सीनियर पुरुष सेबर इवेंट में, करण सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के शिम योंगगी (जिन्हें सिल्वर मिला) के खिलाफ शानदार फाइनल मुकाबले में जीत हासिल कर भारत के लिए दिन का तीसरा गोल्ड मेडल जीता. टीम के साथी कुमारेशन पद्मा गिशो निधि ने नाइजीरिया के अकिन्योसोये ओलुवाफोलायेमी के साथ ब्रॉन्ज़ मेडल जीतकर भारत के मेडल की संख्या में और इजाफा किया. बुधवार को चैंपियनशिप के समापन के साथ ही, भारतीय टीम अब फ़ॉइल, एपी और सेबर इवेंट्स के फाइनल मुकाबलों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है.

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