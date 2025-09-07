India vs Korea, Hockey Asia Cup 2025 Final Live Updates: हॉकी एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत का सामना कोरिया से होगा. भारतीय टीम ने सुपर-4 के अपने आखिरी मैच में चीन को 7-0 से रौंदते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया है. सुपर-4 में भारत और कोरिया के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ पर समाप्त हुआ था. ऐसे में टीम इंडिया आज कोरिया को हराना चाहेगी. भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी है. दूसरी तरफ कोरिया डिफेंडिंग चैंपियन है और वो आज खिताब का बचाव करने उतरेगी. यह खिताबी मुकाबला इसलिए भी अहम है क्योंकि जो टीम इस मैच में जीतेगी वो अगले साल होने वाले वर्ल्ड का टिकट हासिल करेगी.

