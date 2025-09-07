India vs Korea, Hockey Asia Cup 2025 Final Live Updates: हॉकी एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत का सामना कोरिया से होगा. भारतीय टीम ने सुपर-4 के अपने आखिरी मैच में चीन को 7-0 से रौंदते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया है. सुपर-4 में भारत और कोरिया के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ पर समाप्त हुआ था. ऐसे में टीम इंडिया आज कोरिया को हराना चाहेगी. भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी है. दूसरी तरफ कोरिया डिफेंडिंग चैंपियन है और वो आज खिताब का बचाव करने उतरेगी. यह खिताबी मुकाबला इसलिए भी अहम है क्योंकि जो टीम इस मैच में जीतेगी वो अगले साल होने वाले वर्ल्ड का टिकट हासिल करेगी.
Here are the Live Score and Updates of India vs South Korea, Hockey Asia Cup 2025 final
India vs Korea Final Live Updates: कोरिया ने रिव्यू लिया
कोरिया ने रिव्यू लिया है. भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला है. डी के बाहर रजिंदर ने पहले पास का प्रयास किया, लेकिन फिर उन्होंने खुद गेंद को ले जाने का प्रयास किया. कोरिया का रिव्यू है कि यह गेंद डेंजरस रही. क्योंकि गेंद काफी उछली थी. टीवी अंपयार ने इसे खतरनाक माना है. भारत को पेनल्टी से हाथ धोना पड़ा. कोरिया का रिव्यू बरकरार.
India vs Korea Final Live: जुगराज को ग्रीन कार्ड
जुगराज को ग्रीन कार्ड मिला है. अब भारतीय टीम 10 खिलाड़ियों के साथ है. दो मिनट उन्हें बाहर बैठना पड़ेगा.
India vs Korea Final Live Updates: दूसरा क्वार्टर शुरू
दूसरा क्वार्टर शुरू हुआ. भारत इसमें गोल करने की कोशिश करेगा.
पहला क्वार्टर समाप्त हुआ. भारतीय टीम 1-0 से आगे है. पहले ही मिनट में गोल करने के बाद भारत ने लगातार अटैक किए. भारत को एक पेनल्टी स्ट्रोक भी मिला. लेकिन उसमें जुगराज गोल करने में नाकाम रहे.
India vs Korea Final Live: भारतीय खिलाड़ियों की कोशिश डिफ्लेक्शन से गोल करने की है. उनका इरादा पेनल्टी पर अधिक नहीं है, ऐसा लग रहा है. भारतीय खिलाड़ी लगातार कोरिय के सर्कल में जाने में सफल हुए हैं.
जुगराज का शानदार प्रयास. वह गोलकीपर के दाएं साइड को टारगेट करने गए थे. लेकिन किम जेहान ने इसे जल्दी पढ़ लिया और शानदार बचाव किया.
India vs Korea Final Live: भारत को पेनल्टी स्ट्रोक
भारत को पेनल्टी स्ट्रोक मिला है. मनदीप के प्रयास को गोलकीपर ने रोकने का प्रयास किया था. इसीलिए भारत को पेनल्टी स्ट्रोक मिला है. भारत के पास इसे दो गोल की बढ़त लेने का मौका
क्या मौका था. दिलप्रीत ने एक बार फिर डिफ्लेक्शन का प्रयास किया था. विवेक की ओर से सर्कल में एक शानदार पास रहा. दिलप्रीत लापरवाह दिखे.
हरमनप्रीत लगातार कोरियाई डिफेंडरों को छकाकर कोरिया के सर्कल में एंट्री करने में सफल हुए हैं. अभी 5 मिनटों का खेल भी नहीं हुआ है और भारत ने तीन बार सर्कल में गेंद डाल दी है.
India vs Korea Final Live: भारत की दमदार शुरुआत
क्या शानदार शुरुआत है भारत की. पहले ही मिनट में गोल दाग दिया है. भारतीय फैंस बार-बार इस गोल को देखेंगे. हरमनप्रीत कौर ने कोरियाई डिफेंडर को छकाकर सुखजीत को पास दिया. उन्होंने टॉप कॉर्नर को बैकहैंडर से टॉमहॉक मारा. कोरियाई गोलची के पास इसका कोई जवाब ही नहीं था. शानदार गोल. फुल्टन ने तेज शुरुआत की बात कही थी और भारत इससे तेज शुरुआत नहीं कर सकता था.
भारत के कप्तान और सर्वश्रेष्ठ ड्रैग-फ्लिकरों में से एक हरमनप्रीत सिंह और फॉरवर्ड अभिषेक एशिया कप 2025 में भारत के लिए शीर्ष गोल करने वाले खिलाड़ी हैं. आज खिताबी मुकाबले में दोनों पर फैंस की नजरें होंगी.
𝑻𝒉𝒆 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 𝑿𝑰. 𝑻𝒉𝒆 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 𝑩𝒂𝒕𝒕𝒍𝒆. 🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 7, 2025
Here’s how India lines up against Korea in the Hero Asia Cup 2025 Final. 🇮🇳🏑#HockeyIndia #IndiaKaGame #HumseHaiHockey #HeroAsiaCupRajgir pic.twitter.com/XTnjlht1Z2
India vs Korea Final Live: 8 साल से जारी है इंतजार
भारत ने सबसे पहले 2003 में एशिया कप का खिताब अपने नाम किया था, जब फाइनल में उन्होंने पाकिस्तान को 4-2 से हराया था. इसके बाद उन्होंने 2007 में चेन्नई में टूर्नामेंट जीता. भारत ने आखिरी बार 2017 में मनप्रीत सिंह की अगुवाई में एशिया कप का खिताब अपने नाम किया था. पिछले संस्करण में भारतीय टीम तीसरे स्थान पर रही थी.
India vs Korea Final Live: कोरिया सबसे सफल टीम
कोरिया हॉकी एशिया कप की सबसे सफल टीमों में से एक रही है. उसने पांच बार यह टूर्नामेंट जीता है. जबकि भारत और पाकिस्तान ने तीन-तीन बार इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है.
India vs Korea Final Live: कोरिया का सफर
कोरिया का सफर टूर्नामेंट में उतार चढ़ाव भरा रहा है. कोरिया को पूल स्टेज में तीन में से दो मैचों में जीत मिली, जबकि एक में उसे हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद उसे सुपर-4 में एक ड्रॉ, एक हार और एक जीत मिली. लग रहा था कि कोरिया, सुपर-4 से ही बाहर हो जाएगी, लेकिन मलेशिया के खिलाफ उसने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबला अपने नाम किया और फाइनल में जगह बनाई.
India vs Korea Final Live: भारत का सफर
भारत टूर्नामेंट की एकमात्र ऐसी टीम रही है, जो पहले लीग स्टेज और फिर सुपर-4 में कोई मैच नहीं हारी है. भारत ने पूल स्टेज में जापान, चीन और कजाकिस्तान को हराया. उसके 3 मैचों में 9 अंक रहे. इसके बाद भारत ने सुपर-4 में कोरिया के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेला. फिर उसने मलेशिया और चीन को हराया.
इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट की विजेता टीम को अगले साल बेल्जियम और नीदरलैंड द्वारा संयुक्त मेजबानी में आयोजित होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा. भारत ऐसे में विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने से बस एक कदम दूर है.
India vs Korea Final Live: चीन को 7-0 से रौंदा
भारत से सुपर-4 के आखिरी मुकाबले में चीन को 7-0 से रौंदा है. ऐसे में टीम इंडिया के हौसले बुलंद होंगे. भारत की तरफ से अभिषेक (46वें और 50वें मिनट), शिलानंद लाकड़ा (4वें मिनट), दिलप्रीत सिंह (7वें मिनट), मनदीप सिंह (18वें मिनट), राज कुमार पाल (37वें मिनट) और सुखजीत सिंह (39वें मिनट) ने गोल किए.
India vs South Korea Hockey Live: फाइनल है आज
नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. बिहार के राजगीर में आज हॉकी एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत का सामना कोरिया से है. जो टीम आज जीतेगी वो खिताब के साथ साथ अगले साल होने वाले वर्ल्ड का टिकट भी हासिल करेगी.