India vs Malaysia LIVE Score, Hockey Today Super 4 match at Asia Cup 2025 Live Updates: बिहार के राजगीर में हो रहे हॉकी एशिया कप में सुपर-4 के अपने दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम 0-1 से पिछड़ गई है. मलेशिया के लिए शफीक हसन ने पहले ही मिनट में गोल दाग कर भारत को चौंका दिया. बता दें, भारतीय टीम, जो लीग स्टेज में अजेय रही थी, उसे बुधवार को कोरिया के खिलाफ सुपर-4 के अपने पहले मैच में ड्रॉ का सामना करना पड़ा था. भारत और कोरिया के बीच यह मुकाबला 2-2 से ड्रा पर समाप्त हुआ. भारत के लिए हार्दिक सिंह (8') और मनदीप सिंह (53') ने गोल किए, जबकि कोरिया के लिए जिहुन यांग (12') और ह्योन होंग किम (14') ने गोल किए. इस ड्रॉ के बाद भारत को एक अंक से संतोष करना पड़ा. सुपर-4 में टॉप पर रहने वाली दो टीमें फाइनल का टिकट हासिल करेंगी. इस टूर्नामेंट की विजेता टीम को वर्ल्ड कप का टिकट मिलेगा, ऐसे में भारत की कोशिश एशिया कप का खिताब अपने नाम करने पर है.
Here are the LIVE Updates of the India vs Malaysia Super 4 match at Asia Cup 2025
India vs Malaysia LIVE Update: पहले क्वार्टर के बाद भारत 0-1 से पीछे
भारत के पास एक सुनेहरा मौका था. लेकिन गोल नहीं हो पाया. रिबाउंड पर गेंद को क्लेक्ट करना चाहिए था. शानदार मौका गंवाया. पहले क्वार्टर मेलेशिया के नाम रहा. पहले ही मिनट में गोल करके मलेशिया ने भारत को दवाब में ला दिया. भारतीय टीम ने इसके बाद कई प्रयास किए और मलेशिया पर काउंटर अटैक किया, लेकिन टीम इंडिया कोई गोल नहीं कर पाई.
India vs Malaysia LIVE Update:
पहले क्वार्टर के खत्म होने में अब 5 मिनट से कम का समय बचा है. भारतीय टीम ने मलेशिया के सर्कल में गेंद पहुंचाने में सफलता तो पाई, लेकिन ना तो वह पेनल्टी कॉर्नर ले पाई है और ना ही कोई गोल कर पाई है. सर्कल के अंदर भारतीय खिलाड़ियों के बीत तालमेल की कमी दिखी है.
India vs Malaysia LIVE Update: भारत 0-1 से पीछे
पहले क्वार्टर में अभी सिर्फ 5 मिनटों का ही खेल हुआ है और मलेशिया 1-0 से आगे है. भारतीय टीम ने काउंटर अटैक किया और एक दो मौके बनाए, लेकिन उन्हें भुना नहीं पाई. दूसरी तरफ मलेशिया आज कुछ बेहतरीन हॉकी खेल रही है. भारतीय डिफेंट और अटैक दोनों बिखरा हुआ दिखा है अभी तक.
India vs Malaysia LIVE, Hockey Asia Cup 2025: भारत को आज मलेशिया को हराना होगा
चीन ने अपने पिछले सुपर 4 मैच में दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराया था, अब भारत को आज मलेशिया को हराना होगा. वरना भारत के लिए यह एक कठिन चुनौती होगी. चीन और मलेशिया के अभी 3-3 अंक हैं. जबकि भारत और कोरिया के 1-1 अंक हैं. शीर्ष दो टीमें फाइनल में पहुंच जाएंगी.
India vs Malaysia LIVE, Hockey Asia Cup 2025: मलेशिया ने दागा गोल
भारत के खिलाफ मलेशिया ने पहले ही मिनट में दागा गोल
India vs Malaysia LIVE, Hockey Asia Cup 2025: कप्तान हरमनप्रीत सिंह अपना 250वां मुकाबला
कप्तान हरमनप्रीत सिंह अपना 250वां मुकाबला खेल रहे है जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है.
𝐑𝐄𝐀𝐃𝐘 𝐅𝐎𝐑 𝐓𝐇𝐄 𝐁𝐀𝐓𝐓𝐋𝐄! 🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 4, 2025
Here’s India’s Starting XI to take on Malaysia in the Super 4s of the Hero Asia Cup Rajgir, Bihar 2025.#HockeyIndia #IndiaKaGame #HumseHaiHockey #HeroAsiaCupRajgir pic.twitter.com/CXEzfNEOV2
India vs Malaysia LIVE, Hockey Asia Cup 2025: मैच से पहले राष्ट्रगान
भारत और मलेशिया दोनों देशों के खिलाड़ी अपने-अपने राष्ट्रगान के लिए मैदान पर हैं. भारत और मलेशिया के बीच सुपर 4 मैच कुछ ही देर में शुरू होगा. सभी लाइव अपडेट्स के लिए बने रहें.
India vs Malaysia Live: मलेशिया का जीत से आगाज
वहीं दूसरी तरफ मलेशिया है. जिसने सुपर-4 के अपने पहले मैच में चीन के खिलाफ जीत दर्ज की और वह तालिका में टॉप पर है. मलेशिया के तीन अंक हैं और गोल अंतर 2 का है.
India vs Malaysia LIVE Update: टूर्नामेंट में अजेय है टीम इंडिया
भारतीय टीम एशिया कप में अब तक एक भी मुकाबला नहीं हारी है. हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने पूल ए के सभी मुकाबलों में जीत दर्ज की थी. पहले मैच में भारत ने चीन को, दूसरे मैच में जापान को और तीसरे मैच में भारत ने कजाकिस्तान को 15-0 के बड़े अंतर से हराया था.
India vs Malaysia LIVE Update: वर्ल्ड कप का टिकट दांव पर
सुपर 4 में सभी टीमें एक दूसरे से भिड़ेंगी. इसके बाद जो टॉप की दो टीमें होंगी, वो फाइनल खेलेंगी. फाइनल में जगह बनाने के लिए भारतीय टीम को इस मैच में जीत दर्ज करनी होगी. इस टूर्नामेंट इस लिहाज से काफी अहम है क्योंकि इस टूर्नामेंट की विजेता टीम को वर्ल्ड कप का टिकट मिलेगा.
India vs Malaysia LIVE Updates: कोरिया के खिलाफ खेला 2-2 से ड्रॉ
बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप के सुपर में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच खेला मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा. आखिरी मिनट तक चले इस रोमांचक मुकाबले में दोनों में से कोई भी टीम निर्णायक गोल नहीं कर सकी. मैच में पहला गोल भारत की तरफ से हार्दिक ने किया. इसके बाद कोरियाई टीम ने बैक टू बैक दो गोल किए और भारत पर बढ़त बना ली. आखिरी क्वार्टर में मनदीप सिंह ने गोल करते हुए भारत को बराबरी पर ला दिया. 2-2 की बराबरी के बाद भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मैच के आखिरी कुछ मिनटों में निर्णायक गोल के लिए जोरदार संघर्ष दिखा, लेकिन सफलता किसी टीम को नहीं मिली और मैच आखिरकार ड्रॉ समाप्त हुआ.
India vs Malaysia LIVE Update:
नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. आज भारतीय टीम सुपर-4 का अपना दूसरा मुकाबला मलेशिया के खिलाफ खेलेगी. टीम इंडिया की नजरें इस मैच में जीत दर्ज करके फाइनल की राह थोड़ी आसान करने पर होगी. सुपर-4 का पहला मैच भारत का कोरिया के खिलाफ हुआ जो 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ.