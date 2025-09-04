India vs Malaysia LIVE Score, Hockey Today Super 4 match at Asia Cup 2025 Live Updates: बिहार के राजगीर में हो रहे हॉकी एशिया कप में सुपर-4 के अपने दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम 0-1 से पिछड़ गई है. मलेशिया के लिए शफीक हसन ने पहले ही मिनट में गोल दाग कर भारत को चौंका दिया. बता दें, भारतीय टीम, जो लीग स्टेज में अजेय रही थी, उसे बुधवार को कोरिया के खिलाफ सुपर-4 के अपने पहले मैच में ड्रॉ का सामना करना पड़ा था. भारत और कोरिया के बीच यह मुकाबला 2-2 से ड्रा पर समाप्त हुआ. भारत के लिए हार्दिक सिंह (8') और मनदीप सिंह (53') ने गोल किए, जबकि कोरिया के लिए जिहुन यांग (12') और ह्योन होंग किम (14') ने गोल किए. इस ड्रॉ के बाद भारत को एक अंक से संतोष करना पड़ा. सुपर-4 में टॉप पर रहने वाली दो टीमें फाइनल का टिकट हासिल करेंगी. इस टूर्नामेंट की विजेता टीम को वर्ल्ड कप का टिकट मिलेगा, ऐसे में भारत की कोशिश एशिया कप का खिताब अपने नाम करने पर है.

Here are the LIVE Updates of the India vs Malaysia Super 4 match at Asia Cup 2025