India vs China Hockey LIVE, Asia Cup 2025: बिहार के राजगीर में हो रहे एशिया कप 2025 के सुपर-4 के अपने आखिरी मुकाबले में जब हरमनप्रीत एंड कंपनी एक्शन में होगी तो उनकी नजरें चीन के खिलाफ जीत दर्ज कर फाइनल का टिकट हासिल करने की होगी. लीग स्टेज में अजेय रही टीम इंडिया की सुपर-4 की शुरुआत खराब हुई थी, लेकिन फिर उसने धमाकेदार वापसी की. कोरिया से 2-2 से ड्रॉ के बाद भारत ने मलेशिया को 4-1 से हराया. मलेशिया के खिलाफ मुकाबले में मनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा और विवेक सागर प्रसाद ने भारत के लिए गोल किए थे.
India vs China Hockey Match Live Updates: हरमनप्रीत पर होंगी नजरें
भारतीय फैंस की नजरें हमनप्रीत पर होंगी, जो इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल करने वाले भारतीय हैं. उन्होंने 7 गोल किए हैं. जिसमें 6 गोल पेनल्टी कॉर्नर पर और एक पेनल्टी स्ट्रोक पर किया है. जबकि सुखजीत और अभिषेक ने 4-4 गोल किए हैं.
India vs China Live:
रविवार को होने वाले फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए भारत को चीन के खिलाफ जीत या ड्रॉ की आवश्यकता है. फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम के लिए मलेशिया और चीन के बीच जंग होगी.
India vs China Asia Cup Hockey 2025 Live: मलेशिया को 4-1 से रौंदा
भारत ने सुपर-4 में अपना पहला मुकाबला कोरिया के खिलाफ खेला था, जो 2-2 से ड्रॉ रहा था. इसके बाद भारत ने मलेशिया के खिलाफ 4-1 से जीत दर्ज करके शानदार वापसी की और फाइनल के लिए अपनी उम्मीदें जिंदा रखी.
मलेशिया के खिलाफ मैच में भारतीय टीम ने धीमी शुरुआत की जबकि शफीक हसन ने दूसरे ही मिनट में मलेशिया को बढ़त दिला दी लेकिन मेजबान टीम ने शानदार वापसी की. मनप्रीत सिंह (17वें मिनट), सुखजीत सिंह (19वें मिनट), शिलानंद लाकड़ा (24वें मिनट) और विवेक सागर प्रसाद (38वें मिनट) ने भारत के लिए गोल किए. इस जीत से भारत दो मैच में चार अंक के साथ सुपर 4 तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है. वह चीन और मलेशिया से आगे है जिनके तीन-तीन अंक हैं जबकि गत चैंपियन कोरिया केवल एक अंक के साथ अंतिम स्थान पर है.
India vs China Hockey Live: स्वागत है आपका
नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स के लाइव ब्लॉग पर. भारत आज राजगीर में हॉकी एशिया कप 2025 के सुपर-4 के आखिरी मुकाबले में चीन का सामना करेगा. भारतीय टीम की कोशिश होगी कि वह इस मुकाबले को जीतकर फाइनल का टिकट हासिल करे. ऐसे में आज भारत के लिए यह काफी अहम मैच है.