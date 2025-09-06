भारत ने सुपर-4 में अपना पहला मुकाबला कोरिया के खिलाफ खेला था, जो 2-2 से ड्रॉ रहा था. इसके बाद भारत ने मलेशिया के खिलाफ 4-1 से जीत दर्ज करके शानदार वापसी की और फाइनल के लिए अपनी उम्मीदें जिंदा रखी.

मलेशिया के खिलाफ मैच में भारतीय टीम ने धीमी शुरुआत की जबकि शफीक हसन ने दूसरे ही मिनट में मलेशिया को बढ़त दिला दी लेकिन मेजबान टीम ने शानदार वापसी की. मनप्रीत सिंह (17वें मिनट), सुखजीत सिंह (19वें मिनट), शिलानंद लाकड़ा (24वें मिनट) और विवेक सागर प्रसाद (38वें मिनट) ने भारत के लिए गोल किए. इस जीत से भारत दो मैच में चार अंक के साथ सुपर 4 तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है. वह चीन और मलेशिया से आगे है जिनके तीन-तीन अंक हैं जबकि गत चैंपियन कोरिया केवल एक अंक के साथ अंतिम स्थान पर है.