Women Hockey World Cup: इंग्लैंड से ड्रॉ, महिला हॉकी वर्ल्ड कप में अगले दौर में पहुंची टीम इंडिया

महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारत के लिए इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला करो या मरो जैसा था. भारतीय टीम को अगले चरण में पहुंचने के लिए सिर्फ ड्रॉ की जरूरत थी और उसने यही कर दिखाया. गोलरहित ड्रॉ के साथ भारत ने न सिर्फ दूसरे चरण में जगह बनाई, बल्कि चीन के साथ एक-एक अंक भी अगले दौर में ले जाने में सफल रहा. इस ड्रॉ के साथ भारत पूल में चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा

क्या बोलीं टीम इंडिया की कप्तान?

भारत की कप्तान सलीमा टेटे ने कहा कि 'शुरुआत में ही हमने तय कर लिया था कि हम हर चीज के लिए लड़ेंगे. आज हमने एक टीम के तौर पर बहुत अच्छा डिफ़ेंस किया. इंग्लैंड एक बहुत अच्छी टीम है, लेकिन हमने आखिरी मिनट तक हार नहीं मानी और लड़ते रहे.'

नीदरलैंड्स-ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार

इंग्लैंड का अटैक बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा डिफेंस भी बहुत मज़बूत था, इसलिए मैं डिफ़ेंस की तारीफ़ करना चाहूँगी. हम नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार हैं. यह मैच खत्म हो चुका है, अब हमें आगे के लिए लड़ना है.'

भारत को पता था कि ड्रॉ से भी वे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा खेल नहीं दिखाया जैसे वे सिर्फ़ ड्रॉ के लिए खेल रहे हों. पहले क्वार्टर में उन्हें तीन पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन वे किसी को भी गोल में नहीं बदल पाए. ESPN के अनुसार, उन्हें फील्ड गोल के भी कुछ मौके मिले, लेकिन इशिका और सलीमा टेटे में से कोई भी उन्हें गोल में नहीं बदल सका.

दूसरे क्वार्टर में मुकाबला बराबरी पर रहा

जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ा, इंग्लैंड ने संघर्ष जारी रखा और अपनी पकड़ मजबूत की. दूसरे क्वार्टर में मुकाबला बराबरी का रहा, लेकिन तीसरे क्वार्टर में इंग्लैंड पूरी तरह हावी रहा. चीन के खिलाफ अपने पहले मैच की तरह ही, भारत गेंद पर अपना कब्जा बनाए नहीं रख सका और इंग्लैंड लगातार पेनल्टी कॉर्नर हासिल करता रहा, लेकिन भारत का डिफेंस डटा रहा.

सलीमा का 'फर्स्ट-रशिंग' शानदार था, साक्षी राणा को गोल-लाइन से एक बचाव करना पड़ा, सविता पूनिया ने अपनी तरफ आए हर शॉट को रोका, और आखिरी क्वार्टर में पहुँचने पर भारत को अगले राउंड में जाने के लिए बस 15 मिनट तक साफ-सुथरी हॉकी खेलनी थी.

खेल पूरी तरह साफ-सुथरा तो नहीं था, लेकिन उसमें जबरदस्त जज़्बा और हिम्मत थी. यह एक ऐसी टीम थी जिसने हार नहीं मानी. इंग्लैंड ने भारत पर लगातार हमले किए और आखिरी पांच मिनट में तो अपने गोलकीपर को हटाकर एक अतिरिक्त आउटफील्ड खिलाड़ी के साथ अटैक किया, लेकिन भारतीय डिफेंस को भेदना नामुमकिन था, और जब कभी कोई मौका बना भी, तो भारत के पास बिचू देवी मौजूद थीं.

अगला मुकाबला नीदरलैंड्स से होगा

मैच खत्म होने में बस कुछ ही सेकंड बचे थे, तभी टेसा हॉवर्ड का एक ज़बरदस्त शॉट कोने की तरफ तेजी से आया, लेकिन बिचू ने बाईं ओर छलांग लगाई, गेंद को रोका और भारतीय खेमे में जश्न का माहौल बन गया. अब भारत का अगला मुकाबला शुक्रवार शाम को दूसरे पूल चरण के पहले मैच में नीदरलैंड्स से होगा.

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