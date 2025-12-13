तड़के 3 बजे ही लाइन में, एक झलक पाने का इंतजार, 'सिटी ऑफ जॉय' कोलकाता में मेस्सी के लिए ऐसी दीवानगी, VIDEO

भारत के फुटबॉल प्रेमियों के इंतजार पल का संमाप्त हो चुका है. अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी (Lionel Messi) भारतीय सरजमीं पर उतर चुके हैं. 38 वर्षीय दिग्गज की एक झलक पाने के लिए फैंस के बीच होड़ मची रही. सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं. जहां कड़ाके की ठंड में भी फैंस उन्हें देखने के लिए सड़क के किनारे खड़े हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान ज्यों ही उनका काफिला उनकी आंखों से गुजरा. लोग मेस्सी-मेस्सी करके चिल्लाने लगे.

यहीं नहीं एक अन्य वीडियो में देखा जा सकता है कि मेस्सी के उतरने की खबर सुनते ही लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया. लोग भाग-भागकर अपना स्थान लेते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं दूसरे वीडियो में लोगों को लंबी कतारों में देखा जा सकता है, जो दिखाता है कि भारत में उनके चाहने वालों की संख्या कितनी है.

It was 3:30AM Saturday morning people in the streets lined up, welcoming Messi as his car passes by. Thank You India.🙏🇮🇳

pic.twitter.com/MtsLgvnSer — Messi Fanatic (@MessiFanatic_) December 12, 2025

दुनिया के महान फुटबॉलर में होती है मेस्सी की गिनती

लियोनेल मेस्सी की गिनती दुनिया के महान फुटबॉलर में होती है. उनके कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह अर्जेंटीना की तरफ से फीफा विश्व कप जीत चुके हैं. 2022 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना ने प्रतिष्ठित खिताब पर कब्जा जमाया था.

🚨 BREAKING NEWS LEO MESSI 🚨



- Leo Messi reached in Kolkata,This craze for Messi fan's in India is worth seeing 🥶🇮🇳!! pic.twitter.com/8HFj0fJ4ow — lndian Sports Netwrk (@IS_Netwrk29) December 12, 2025

यही नहीं वह 2021 में कोपा अमेरिका और 2022 में फाइनलिस्सिमा भी जीत चुके हैं. उन्होंने U-20 विश्व कप 2005 और ओलंपिक 2008 में भी कामयाबी हासिल की है.

#WATCH | West Bengal | Fans of star footballer Lionel Messi line up outside the Salt Lake stadium in Kolkata for the first leg of his G.O.A.T. Tour India 2025. pic.twitter.com/Fa1POGEje2 — ANI (@ANI) December 13, 2025

लियोनेल मेस्सी खबर लिखे जाने तक 95 मुकाबले में 114 गोल और 60 असिस्ट के साथ अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं.

