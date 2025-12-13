विज्ञापन
तड़के 3 बजे ही लाइन में, एक झलक पाने का इंतजार, 'सिटी ऑफ जॉय' कोलकाता में मेस्सी के लिए ऐसी दीवानगी, VIDEO

लियोनेल मेस्सी की गिनती दुनिया के महान फुटबॉलर में होती है. उनके कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह अर्जेंटीना की तरफ से फीफा विश्व कप जीत चुके हैं.

Lionel Messi
  • लियोनेल मेस्सी भारत में आए हैं और उनकी झलक पाने के लिए फुटबॉल प्रेमी सड़कों पर खड़े नजर आए
  • सोशल मीडिया पर मेस्सी के भारत आगमन के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जहां फैंस की भीड़ देखी जा सकती है
  • मेस्सी अर्जेंटीना की तरफ से फीफा विश्व कप सहित कई प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीत चुके हैं
भारत के फुटबॉल प्रेमियों के इंतजार पल का संमाप्त हो चुका है. अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी (Lionel Messi) भारतीय सरजमीं पर उतर चुके हैं. 38 वर्षीय दिग्गज की एक झलक पाने के लिए फैंस के बीच होड़ मची रही. सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं. जहां कड़ाके की ठंड में भी फैंस उन्हें देखने के लिए सड़क के किनारे खड़े हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान ज्यों ही उनका काफिला उनकी आंखों से गुजरा. लोग मेस्सी-मेस्सी करके चिल्लाने लगे. 

यहीं नहीं एक अन्य वीडियो में देखा जा सकता है कि मेस्सी के उतरने की खबर सुनते ही लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया. लोग भाग-भागकर अपना स्थान लेते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं दूसरे वीडियो में लोगों को लंबी कतारों में देखा जा सकता है, जो दिखाता है कि भारत में उनके चाहने वालों की संख्या कितनी है. 

दुनिया के महान फुटबॉलर में होती है मेस्सी की गिनती 

लियोनेल मेस्सी की गिनती दुनिया के महान फुटबॉलर में होती है. उनके कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह अर्जेंटीना की तरफ से फीफा विश्व कप जीत चुके हैं. 2022 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना ने प्रतिष्ठित खिताब पर कब्जा जमाया था. 

यही नहीं वह 2021 में कोपा अमेरिका और 2022 में फाइनलिस्सिमा भी जीत चुके हैं. उन्होंने U-20 विश्व कप 2005 और ओलंपिक 2008 में भी कामयाबी हासिल की है. 

लियोनेल मेस्सी खबर लिखे जाने तक 95 मुकाबले में 114 गोल और 60 असिस्ट के साथ अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं. 

Other Sports
