Hockey Asia Cup 2025: जापान से खिलाफ जीत के बाद टॉप पर पहुंची टीम इंडिया, सुपर-4 में रखा एक पैर

Hockey Asia Cup 2025 Points Table After India vs Japan Match: भारत ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के पूल ए के कड़े मुकाबले में जापान को 3-2 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की और सुपर चार चरण के लिए अपनी स्थिति मजबूत कर ली है.

Hockey Asia Cup 2025: जापान से खिलाफ जीत के बाद टॉप पर पहुंची टीम इंडिया, सुपर-4 में रखा एक पैर
Hockey Asia Cup 2025: जापान से खिलाफ जीत के बाद टॉप पर पहुंची टीम इंडिया
  • कप्तान हरमनप्रीत सिंह के दो पेनल्टी कॉर्नर गोल से भारत ने एशिया कप हॉकी में जापान को तीन दो से हराया.
  • भारत ने टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज कर सुपर चार चरण में अपनी स्थिति मजबूत बनाई.
  • पूल ए में भारत छह अंक के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि जापान और चीन ने एक-एक मैच जीते हैं.
कप्तान हरमनप्रीत सिंह के दो गोल की मदद से भारत ने रविवार को एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के पूल ए के कड़े मुकाबले में जापान को 3-2 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की और सुपर चार चरण के लिए अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. भारत की नॉकआउट स्टेज में जगह लगभग पक्की है. चीन के खिलाफ पहले मैच में हैट्रिक बनाने वाले हरमनप्रीत ने पांचवें और 46वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर दो गोल दागे जबकि भारत के लिए एक अन्य गोल मनदीप सिंह ने चौथे मिनट में किया. जापान की ओर से दोनों गोल कोसेई कावाबे ने 38वें और 59वें मिनट में किए. भारत ने शुक्रवार को टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत चीन पर 4-3 की जीत के साथ की थी.

भारतीय टीम टॉप पर

भारतीय टीम ने दो मैच में दो जीत के बाद भारत छह अंक के साथ पूल ए में शीर्ष पर है. जापान और चीन ने एक-एक जीत दर्ज की है. जबकि कजाखस्तान ने अभी तक एक भी जीत दर्ज नहीं की है. भारत अब अपना अगला मुकाबला कजाखस्तान के खिलाफ खेलेगा. जबकि जापान को चीन का सामना करना है. ऐसे में जापान और चीन में से कोई एक टीम है, 6 अंकों तक पहुंच सकती है. भारतीय टीम सुपर-4 में अपना एक पैर रख चुकी है.

भारत के दो मैचों में दो जीत है. भारत ने टूर्नामेंट में 7 गोल किए हैं जबकि उसके खिलाफ पांच गोल हुए हैं. उसका गोल डिफ्रेंस 2 है. वहीं चीन ने 16 गोल दागे है. जबकि उसके खिलाफ 5 गोल हुए हैं और उसका गोल डिफ्रेंस 11 का है. तीसरे स्थान पर मौजूद जापान ने 9 गोल किए हैं और तीन गोल खाए हैं. जापान का गोल अंतर 6 का है.

वहीं पूल बी में टॉप पर मलेशिया है. जिसके 6 अंक हैं. मलेशिया ने दो मैच खेले हैं और दोनों में जीत दर्ज की है. जबकि पूल बी में दूसरे स्थान पर कोरिया है. कोरिया ने एक मैच खेला है और एक में उसे हार मिली है. तीसरे स्थान पर बांग्लादेश है, जिसके भी 3 अंक हैं और उसने भी एक मैच खेला है और उसके एक में उसे हार मिली है.

भारत ने जापान को हराया

भारत ने पिछले मैच की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया. टीम में बेहतर समन्वय दिखा और उसे तेज हॉकी खेली जिसके कारण प्रतिद्वंद्वी सर्कल के अंदर लगातार हमले हुए. भारत को पहला मौका दूसरे मिनट में ही मिल गया जब हरमनप्रीत ने मनप्रीत को गेंद दी लेकिन सर्कल के ठीक अंदर से लिया गया उनका शॉट गोल से कुछ इंच दूर से बाहर निकल गया. भारत को बढ़त लेने में अधिक समय नहीं लगा और कुछ ही मिनट बाद मनदीप के शानदार मैदानी गोल से मेजबान टीम को बढ़त दिला दी.

भारत को पांचवें मिनट में लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर मिले और हरमनप्रीत ने दूसरे प्रयास में गोल करके भारत की बढ़त दोगुनी कर दी. पहला क्वार्टर खत्म होने से दो मिनट पहले जापान को लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर मिले लेकिन दोनों ही मौकों पर अपना 150वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे भारतीय गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक ने बेहतरीन बचाव किया.

दूसरे क्वार्टर में जापान को लगातार चार पेनल्टी कॉर्नर मिले लेकिन भारतीय टीम ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया. मध्यांतर से तीन मिनट पहले भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला लेकिन टीम ने मौका गंवा दिया. मध्यांतर के बाद खेल शुरू होने के कुछ मिनट बाद सुखजीत ने मनदीप को सर्कल के अंदर पास दिया लेकिन उनके शॉट को जापान के गोलकीपर ने रोक दिया.

जापान ने 38वें मिनट में काइतो तनाका के पास पर कावाबे के गोल से भारत की बढ़त को कम किया लेकिन मेजबान टीम ने पेनल्टी कॉर्नर पर हरमनप्रीत के एक और गोल से फिर दो गोल की बढ़त हासिल कर ली. जापान को 49वें मिनट में एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला लेकिन सूरज करकेरा ने दो शानदार बचाव किए. मैच खत्म होने से दो मिनट पहले कावाबे ने जरमनप्रीत की कमजोरी का फायदा उठाकर गोल किया लेकिन जापान को हार से नहीं बचा पाए.

