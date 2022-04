Exclusive: सोचा था कि मैं फिर कभी गोल्फ नहीं खेलूंगा: जीव मिल्खा सिंह- Video

सोचा था कि मैं फिर कभी गोल्फ नहीं खेलूंगा: जीव मिल्खा सिंह

भारत के सबसे कामयाब गॉल्फ़र में से एक जीव मिल्खा सिंह (Jeev Milkha Singh) ने क्यों सोचा था कि वो अब कभी गॉल्फ़ नहीं खेलेंगे. जीव सीनियर मेजर के लिए क्वालिफ़ाई करने वाले पहले भारतीय गॉल्फ़र बन गये हैं. NDTV संवाददाता विमल मोहन से नारिटा, जापान से ख़ास Exclusive बात करते हुए जीव कहते हैं कि गॉल्फ़ में ये भारत का गोल्डन टाइम है. Exclusive Interview with Jeev Milkha Singh by Vimal Mohan NDTV, First Indian Golfer To Qualify For Major)