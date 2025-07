FIDE वर्ल्ड कप 2025: फाइनल मैच से पहले भारत का चैंपियन बनना तय, महान विश्वनाथन आनंद ने की इस खिलाड़ी की तारीफ

भारतीय चेस का गोल्डन जेनेरेशन एक और इतिहास रचने की दहलीज़ पर है. शतरंज के इतिहास में ये पहला मौक़ा है जब फाइनल से पहले ही किसी भारतीय खिलाड़ी का चैंपियन बनना तय है. शनिवार से जॉजिया के बाटुमी शहर में शुरू हो रहे फिडे वीमेंस चेस विश्व कप फाइनल मुकाबले में दो भारतीय खिलाड़ी दिव्या देशमुख और अनुभवी दिग्गज कोनेरू हंपी आपस में भिड़ने जा रही हैं. चलिए कुछ खास बातों के बारे में जान लीजिए

जॉर्जिया के बातूमि में चल रहे (5-29 जुलाई) FIDE वर्ल्ड कप के फाइनल में दो ऐसी भारतीय खिलाड़ियों की टक्कर है जो

उम्र में एक-दूसरे से दोगुनी हैं, लेकिन टैलेंट और हुनर में दोनों का कोई सानी नहीं है. नागपुर की 19 साल की इंटरनेशनल मास्टर IM दिव्या देशमुख ने चीन की बेहतर रैंकिंग वाली टैन झोंगयि को हराकर (1.5 प्वाइंट- 0.5 प्वाइंट) टूर्नामेंट के फाइनल में कदम रखा और इतिहास रच दिया.

जबकि भारत की सबसे कम उम्र में ग्रैंडमास्टर बनने वाली 38 साल की ग्रैंडमास्टर GM कोनेरू हंपी ने को टॉप रैंकिंग वाली एक और चीनी खिड़ी लेई टिंग्जे के खिलाफ टाईब्रेकर में 5-3 से जीत हासिल कर फाइनल में जगह बनाई. कोनेरू हंपी ने जीत के बाद कहा, "ये बेहद मुश्किल मैच था. लेई ने बहुत अच्छी फाइट की."

शनिवार और रविवार को होनेवाले फाइनल मैच अगर टाईब्रेकर तक खिंचे तो सोमवार को वर्ल्ड चैंपियन को खिताब मिलेगा. इस ऑल इंडिया फाइनल को लेकर दुनिया भर के शतरंज के महारथी बेताब हो गए हैं. अटकलों का बाज़ार गर्म है. दुनिया भर के सुपर कम्प्यूटर ब्रेन इनके गेम की एनालिसिस में जुटे हुए हैं. सिर्फ एक बात तय है भारतीय दिल नहीं टूटेंगे. वर्ल्ड कप की जीत पर भारत की मुहर लग चुकी है. NDTV से खास बात करती हुई दिव्या देशमुख की मां डॉ. नम्रता देशमुख सिर्फ खुशी ज़ाहिर करती हैं. ज़ाहिर तौर पर वो बेहद रोमांचित भी हैं.

The tiebreak between @humpy_koneru and Lie Tingjie ended in a duel of nerves given the huge stakes involved. @humpy_koneru managed to compose herself and come back into the match after the first setback and then won the last two games to go through. Incredible resilience and…