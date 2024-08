भारत पहुंचते ही फफक-फफक कर रोने लगीं विनेश, बहनों ने बंधाया ढाढ़स, साक्षी ने सरकार के सर्मथन को सराहा

Vinesh Phogat Reached India: भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट देश लौट आई हैं. दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही देशवासियों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया है. इस पल के कुछ वीडियो ANI न्यूज एजेंसी ने साझा किए हैं. साझा किए गए वीडियो में देश की बेटी के चेहरे पर साफतौर से असफलता के आंसू देखे जा सकता हैं. हालांकि, इस दौरान उनकी बहनों ने उनको ढाढ़स बंधाया. इसके बावजूद वह अपने आंसुओं को संभाल नहीं सकीं.

महिला स्टार का स्वागत करते हुए साक्षी मलिक ने कहा, ''विनेश ने जो देश के लिए किया है, वो बहुत कम ही लोग कर पाते हैं. इसलिए मैं बस चाहती हूं कि उनसे जितना हो सके उतना मान सम्मान दिया जाए.''

वहीं जब पत्रकारों ने साक्षी मलिक से सरकार की तरफ से मिले समर्थन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, ''सरकार ने पूरी मदद की इसके मेडल के लिए.''

बता दें पेरिस ओलंपिक के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए विनेश फोगाट ने फाइनल राउंड के लिए क्वालीफाई कर लिया था. मगर फाइनल मैच के दिन उनका वजन 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा हो गया था. जिसकी वजह से उन्हें डिसक्वालिफाई कर दिया गया.

डिसक्वालिफाई किए जाने के बाद विनेश फोगाट ने इस मामले को सीएएस के सामने पेश किया था. हालांकि, सीएएस ने भी विनेश के सिल्वर मेडल की अपील को खारिज कर दिया. जिसके बाद टूटे दिल के साथ उन्हें भारत लौटना पड़ा है.

