VIDEO: अरशद नदीम को ससुर से तोहफे में मिली भैंस तो बन गया मुंह, मजाक-मजाक में मांग ली इतनी एकड़ जायदाद

Arshad Nadeem Comment on His Father in Law Buffalo Gift: पेरिस ओलंपिक 2024 में इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम करने वाले भाला फेंक खिलाड़ी अरशद नदीम का एक वीडियो सामने आया है. दरअसल, नदीम के गोल्ड अपने नाम करते ही पूरा पाकिस्तान उनके ऊपर मेहरबान हो गया था. स्टार जैवलिन थ्रोअर के ऊपर सरकार से लेकर उद्योग घरानों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने जमकर ईनामों की बारिश की थी. इस बीच उनके ससुर ने भी उन्हें एक खास तोहफा देने का वादा किया था. अब उस तोहफे पर 27 वर्षीय खिलाड़ी का रिएक्शन सामने आया है.

पाकिस्तान के प्रतिष्ठित टीवी चैनल ARY पर अपनी पत्नीं के साथ पहुंचे नदीम ने तोहफे के बारे में खास चर्चा की है. उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा जब उन्हें पता चला कि उनके सुसर ने तोहफे में उन्हें भैंस दिया है तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा इतने अमीर हैं वह. कम से कम 5-6 एकड़ जमीन ही दे देते.

Arshad Nadeem's reaction on his father gifting him a buffalo after winning the Gold medal 😂😂😂



He wanted 5-6 acre plot from his father-in-law and not a buffalo. Man, he's so simple 😭❤️ #Paris2024 pic.twitter.com/EzRv68GyAl