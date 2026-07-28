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15 minutes ago

CWG Day 6 Live Updates: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के छठे दिन भारतीय एथलीट अपने मेडल नंबर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे. भारत ने अबतक 10 मेडल जीते हैं जिसमें दो गोल्ड मेडल है. आजके इवेंट में 5 भारतीय बॉक्सर क्वार्टर-फ़ाइनल में हिस्सा लेंगे, जिसका मतलब है कि जीत मिलने पर उन्हें एक-एक मेडल पक्का हो जाएगा. एथलेटिक्स में, पूजा महिलाओं की हाई जंप फ़ाइनल में हिस्सा लेंगी, जबकि गुलवीर सिंह से पुरुषों की 10,000 मीटर फ़ाइनल में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है. भारत वेटलिफ्टिंग में दो और मेडल जीत सकता है. महिलाओं की 63 किग्रा फ़ाइनल में निरुपमा देवी सेरम और महिलाओं की 69 किग्रा फ़ाइनल में हरजिंदर कौर रात 11:00 बजे मुकाबला करेंगी.

भारत का 28 जुलाई का शेड्यूल (भारतीय समय)

3:26 PM    तैराकी - पुरुष 50मी बटरफ्लाई हीट्स    साजन प्रकाश    -
4:30 PM    एथलेटिक्स - पुरुष 400मी हीट्स    विशाल टीके, राजेश रमेश    -
4:41 PM    तैराकी - पुरुष 100मी बैकस्ट्रोक हीट्स    श्रीहरि नटराज    -
4:57 PM    पैरा तैराकी - पुरुष 50मी फ्रीस्टाइल S13 हीट्स    कार्तिक बुडिगिना, अली इमाम    -
6:30 PM    वेटलिफ्टिंग - महिला 63 किग्रा फाइनल    नीरुपमा देवी सेराम    मेडल इवेंट
10:20 PM    लॉन बॉल्स - पुरुष युगल    दिनेश कुमार, नवनीत सिंह    -
10:30 PM    बॉक्सिंग - महिला 54 किग्रा क्वार्टर फाइनल    प्रीति पवार    जीत पर पदक पक्का
11:00 PM    बॉक्सिंग - महिला 60 किग्रा क्वार्टर फाइनल    प्रिया घंघास    जीत पर पदक पक्का
11:00 PM    वेटलिफ्टिंग - महिला 69 किग्रा फाइनल    हरजिंदर कौर    मेडल इवेंट
11:30 PM    बॉक्सिंग - महिला 65 किग्रा क्वार्टर फाइनल    परवीन हुड्डा    जीत पर पदक पक्का
11:35 PM    एथलेटिक्स - महिला हाई जंप फाइनल    पूजा सिंह    मेडल इवेंट
11:37 PM    पैरा तैराकी - पुरुष 50मी फ्रीस्टाइल S13 फाइनल*    कार्तिक बुडिगिना, अली इमाम    मेडल इवेंट
12:15 AM    बॉक्सिंग - पुरुष 55 किग्रा क्वार्टर फाइनल    जादूमणि सिंह    जीत पर पदक पक्का
12:50 AM    तैराकी - पुरुष 50मी बटरफ्लाई सेमीफाइनल*    साजन प्रकाश    क्वालिफाई करने पर
12:55 AM    एथलेटिक्स - पुरुष 10,000मी फाइनल    गुलवीर सिंह    मेडल इवेंट
1:10 AM    लॉन बॉल्स - महिला सिंगल्स    नयनमोनी सैकिया    -
1:30 AM    बॉक्सिंग - पुरुष 90 किग्रा क्वार्टर फाइनल    कपिल पोखरिया    जीत पर पदक पक्का
1:33 AM    तैराकी - पुरुष 100मी बैकस्ट्रोक सेमीफाइनल*    श्रीहरि नटराज    क्वालिफाई करने पर

Here are the Live Updates of Day 6 of the Commonwealth Games 2026, straight from Glasgow: 
 

Jul 28, 2026 15:03 (IST)
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cwg-2026-live-updates: छठे दिन का पूरा शेड्यूल

3:26 PMतैराकी - पुरुष 50मी बटरफ्लाई हीट्ससाजन प्रकाश-

4:30 PMएथलेटिक्स - पुरुष 400मी हीट्सविशाल टीके, राजेश रमेश-

4:41 PMतैराकी - पुरुष 100मी बैकस्ट्रोक हीट्सश्रीहरि नटराज-

4:57 PMपैरा तैराकी - पुरुष 50मी फ्रीस्टाइल S13 हीट्सकार्तिक बुडिगिना, अली इमाम-

6:30 PMवेटलिफ्टिंग - महिला 63 किग्रा फाइनलनीरुपमा देवी सेराममेडल इवेंट

10:20 PMलॉन बॉल्स - पुरुष युगलदिनेश कुमार, नवनीत सिंह-

10:30 PMबॉक्सिंग - महिला 54 किग्रा क्वार्टर फाइनलप्रीति पवारजीत पर पदक पक्का

11:00 PMबॉक्सिंग - महिला 60 किग्रा क्वार्टर फाइनलप्रिया घंघासजीत पर पदक पक्का

11:00 PMवेटलिफ्टिंग - महिला 69 किग्रा फाइनलहरजिंदर कौरमेडल इवेंट

11:30 PMबॉक्सिंग - महिला 65 किग्रा क्वार्टर फाइनलपरवीन हुड्डाजीत पर पदक पक्का

11:35 PMएथलेटिक्स - महिला हाई जंप फाइनलपूजा सिंहमेडल इवेंट

11:37 PMपैरा तैराकी - पुरुष 50मी फ्रीस्टाइल S13 फाइनल*कार्तिक बुडिगिना, अली इमाममेडल इवेंट

12:15 AMबॉक्सिंग - पुरुष 55 किग्रा क्वार्टर फाइनलजादूमणि सिंहजीत पर पदक पक्का

12:50 AMतैराकी - पुरुष 50मी बटरफ्लाई सेमीफाइनल*साजन प्रकाशक्वालिफाई करने पर

12:55 AMएथलेटिक्स - पुरुष 10,000मी फाइनलगुलवीर सिंहमेडल इवेंट

1:10 AMलॉन बॉल्स - महिला सिंगल्सनयनमोनी सैकिया-

1:30 AMबॉक्सिंग - पुरुष 90 किग्रा क्वार्टर फाइनलकपिल पोखरियाजीत पर पदक पक्का

1:33 AMतैराकी - पुरुष 100मी बैकस्ट्रोक सेमीफाइनल*श्रीहरि नटराजक्वालिफाई करने पर

Jul 28, 2026 15:00 (IST)
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Commonwealth Games 026, Day 6 Live: कॉमनवेल्थ गेम्स का छठा दिन

आज  कॉमनवेल्थ गेम्स का छठा दिन है. आज भी भारतीय खिलाड़ी मेडल हासिल करने की कोशिश करेंगे. खासकर बॉक्सिंग में आज सबसे ज्यादा उम्मीद है. 

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