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नीरज चोपड़ा से लेकर लवलीना बोर्गोहेन तक, देखें Commonwealth Games 2026 में भारत की अगुवाई करने वाले एथलीट्स की पूरी लिस्ट

Commonwealth Games 2026, Indian Athletes List: 'कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच ग्लासगो (स्कॉटलैंड) में होगा.

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नीरज चोपड़ा से लेकर लवलीना बोर्गोहेन तक, देखें Commonwealth Games 2026 में भारत की अगुवाई करने वाले एथलीट्स की पूरी लिस्ट
Commonwealth Games 2026, Indian Athletes List:

Commonwealth Games 2026, Indian Athletes List: 'कॉमनवेल्थ गेम्स 2026' का आयोजन ग्लासगो (स्कॉटलैंड) में 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच होगा, जिसमें 125 एथलीट्स भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. इस टीम में पैरा-स्पोर्ट्स समेत 13 डिसिप्लिन के 77 पुरुष और 48 महिला एथलीट शामिल हैं. भारतीय दल से एथलेटिक्स में सर्वाधिक 32 एथलीट्स (10 महिला और 22 पुरुष) शामिल हैं. इनके अलावा, बॉक्सिंग और जूडो में 14-14 और वेटलिफ्टिंग में 12 खिलाड़ी हैं. 

आइए, उन खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे.

एथलेटिक्स:

ट्रैक

गुरिंदरवीर सिंह (पुरुषों की 100 मीटर दौड़)

अनिमेश कुजूर (पुरुषों की 200 मीटर दौड़)

विशाल टीके (पुरुषों की 400 मीटर दौड़, मिक्स्ड 4 x 400 मीटर रिले)

राजेश रमेश (पुरुषों की 400 मीटर दौड़, मिक्स्ड 4 x 400 मीटर रिले)

गुलवीर सिंह (पुरुषों की 5000 मीटर दौड़, पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़)

तेजस शिर्से (पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़)

यशस पलक्षा (पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़)

संतोष कुमार तमिलरासन (पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़)

रशदीप कौर (महिलाओं की 400 मीटर दौड़, मिक्स्ड 4 x 400 मीटर रिले)

नीरू पाठक (महिलाओं की 400 मीटर दौड़, मिक्स्ड 4 x 400 मीटर रिले)

अंसा बाबू (महिलाओं की 400 मीटर दौड़, मिक्स्ड 4 x 400 मीटर रिले)

पारुल चौधरी (महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज, महिलाओं की 5000 मीटर दौड़)

प्रियंका गोस्वामी (महिलाओं की 10,000 मीटर वॉक)

रवीना गायकवाड़ (महिलाओं की 10,000 मीटर वॉक)

फील्ड

देव मीणा (पुरुषों की पोल वॉल्ट)

कुलदीप कुमार (पुरुषों की पोल वॉल्ट)

सर्वेश अनिल कुशारे (पुरुषों की ऊंची कूद)

आदर्श राम जे. (पुरुषों की ऊंची कूद)

तेजस्विन शंकर (पुरुषों की ऊंची कूद, पुरुषों की डेकाथलॉन)

मुरली श्रीशंकर (पुरुषों की लंबी कूद)

लोकेश सत्यनाथन (पुरुषों की लंबी कूद)

प्रवीण चित्रवेल (पुरुषों की ट्रिपल जंप)

सेल्वा प्रभु (पुरुषों की ट्रिपल जंप)

समरदीप सिंह गिल (पुरुषों की शॉट पुट)

तजिंदरपाल सिंह तूर (पुरुषों की शॉट पुट)

नीरज चोपड़ा (पुरुषों की जैवलिन थ्रो)

रोहित यादव (पुरुषों की जैवलिन थ्रो)

यश वीर सिंह (पुरुषों की जैवलिन थ्रो)

पूजा सिंह (महिलाओं की ऊंची कूद)

मनप्रीत कौर (महिलाओं का शॉट पुट)

सीमा कालीरामना (महिलाओं का डिस्कस थ्रो)

निधि रानी (महिलाओं का डिस्कस थ्रो)

मुक्केबाजी:

जदुमणि सिंह (पुरुष 55 किलोग्राम)

सचिन सिवाच (पुरुष 60 किलोग्राम)

आदित्य प्रताप सिंह (पुरुष 65 किलोग्राम)

सुमित कुंडू (पुरुष 70 किलोग्राम)

अंकुश अंकुश (पुरुष 80 किलोग्राम)

कपिल पोखरिया (पुरुष 90 किलोग्राम)

नरेंद्र बेरवाल (पुरुष 90+ किलोग्राम)

साक्षी चौधरी (महिला 51 किलोग्राम)

प्रीति पवार (महिला 54 किलोग्राम)

जैस्मिन लेम्बोरिया (महिला 57 किलोग्राम)

प्रिया घनघस (महिला 60 किलोग्राम)

परवीन हुडा (महिला 65 किलोग्राम)

अरुंधति चौधरी (महिला 70 किलोग्राम)

लवलीना बोर्गोहेन (महिला 75 किलोग्राम)

आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स:

तपन मोहंती (पुरुष टीम ऑल-अराउंड)

तापेश्वरनाथ दास (पुरुष टीम ऑल-अराउंड)

स्वातिश केपी (पुरुष टीम ऑल-अराउंड)

सत्यजीत मंडल (पुरुष टीम ऑल-अराउंड)

प्रणति नायक (महिला टीम ऑल-अराउंड)

निशका अग्रवाल (महिला टीम ऑल-अराउंड)

एशिता रेवाले (महिला टीम ऑल-अराउंड)

प्रतिष्ठा सामंत (महिला टीम ऑल-अराउंड)

लॉन बॉल:

पुतुल सोनोवाल (मेंस सिंगल्स)

नयनमोनी सैकिया (विमेंस सिंगल्स)

नवनीत सिंह (मेंस पेयर्स)

दिनेश कुमार (मेंस पेयर्स)

रूपा रानी तिर्की (विमेंस पेयर्स)

पिंकी सिंह (विमेंस पेयर्स)

जूडो:

हर्ष सिंह (पुरुष 60 किलोग्राम)

रोहित बसीर मजगुल (पुरुष 66 किलोग्राम)

अरुण कुमार (पुरुष 73 किलोग्राम)

हर्ष टोकस (पुरुष 81 किलोग्राम)

करनजीत सिंह मान (पुरुष 90 किलोग्राम)

अवतार सिंह (पुरुष 100 किलोग्राम)

यश घनघस (पुरुष 100+ किलोग्राम)

अस्मिता डे (महिला 48 किलोग्राम)

श्रद्धा कदबुल चोपड़े (महिला 52 किलोग्राम)

यामिनी मौर्य (महिला 57 किलोग्राम)

उन्नति शर्मा (महिला 63 किलोग्राम)

इनुंगनबी ताखेललंबम (महिला 70 किलोग्राम)

ईशरूप नारंग (महिला 78 किलोग्राम)

तुलिका मान (महिला 78+ किलोग्राम)

तैराकी:

श्रीहरि नटराज (पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक, 100 मीटर बैकस्ट्रोक, 100 मीटर फ्रीस्टाइल, 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले)

आर्यन नेहरा (पुरुषों की 400 मीटर फ्रीस्टाइल, 800 मीटर फ्रीस्टाइल, 1500 मीटर फ्रीस्टाइल, 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले)

साजन प्रकाश (पुरुषों की 50 मीटर बटरफ्लाई, 200 मीटर बटरफ्लाई, 200 मीटर फ्रीस्टाइल)

अनीश एस. गौड़ा (पुरुषों की 200 मीटर फ्रीस्टाइल, 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले)

दक्षन शशिकुमार (पुरुषों की 400 मीटर फ्रीस्टाइल, 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले)

ट्रैक साइकिलिंग:

रोनाल्डो सिंह लैतोंजम (1000 मीटर टाइम ट्रायल)

डेविड बेकहम एल्काटोहचूंगो (मेंस एलीट कीरिन)

जेमश सिंह केइथेलक्रम (मेंस एलीट कीरिन)

दिनेश कुमार (मेंस एंड्योरेंस/परस्यूट फॉर्मेट)

रोजित सिंह यांगलेम (मेंस एंड्योरेंस/परस्यूट फॉर्मेट)

सेखों हर्षवीर सिंह (मेंस 4,000 मीटर टीम परस्यूट)

वेटलिफ्टिंग:

ऋषिकांत सिंह (पुरुष 60 किलोग्राम)

एम. राजा (पुरुष 65 किलोग्राम)

अजय बाबू (पुरुष 79 किलोग्राम)

दिलबाग सिंह (पुरुष 94 किलोग्राम)

लवप्रीत सिंह (पुरुष 110+ किलोग्राम)

मीराबाई चानू (महिला 48 किलोग्राम)

ज्ञानेश्वरी यादव (महिला 53 किलोग्राम)

बिंद्यारानी देवी (महिला 58 किलोग्राम)

हरजिंदर कौर (महिला 69 किलोग्राम)

संजना (महिला 77 किलोग्राम)

सेराम निरुपमा देवी (महिला 86 किलोग्राम)

मार्टिना देवी (महिला 86+ किलोग्राम)

पैरा एथलेटिक्स:

ट्रैक

राकेशभाई भट्ट (पुरुषों की 100 मीटर (टी38)

श्रेयांश त्रिवेदी (पुरुष 100 मीटर (टी38)

मोहम्मद बासिल एम. (पुरुष 100 मीटर (टी47)

दिलीप महादु गावित (पुरुष 100 मीटर (टी47)

रमेश शनमुगम (पुरुष 1500 मीटर (टी54)

फील्ड

देवेंद्र कुमार (पुरुष डिस्कस थ्रो (एफ44)

सागर थायट (पुरुषों का डिस्कस थ्रो (एफ44)

शुभम जुयाल (पुरुष शॉट पुट (एफ57)

सोमन राणा (पुरुष शॉट पुट (एफ57)

शर्मिला धनखड़ (महिला शॉट पुट (एफ57)

शिल्पा के. शायला (महिला शॉट पुट (एफ57)

3x3 बास्केटबॉल:

रीना रमेशचंद्र गुप्ता (महिला व्हीलचेयर)

इरेंगबम रितु चानू (महिला व्हीलचेयर)

जाधव मीनाक्षी हरीचंद्र (महिला व्हीलचेयर)

रायन्नावर लक्ष्मी रायप्पा (महिला व्हीलचेयर)

पैरा पावरलिफ्टिंग:

अशोक कुमार मलिक (मेंस लाइटवेट)

परमजीत कुमार (मेंस लाइटवेट)

सुधीर सुधीर (मेंस हैवीवेट)

झंडू कुमार (मेंस हैवीवेट)

सुमन देवी (विमेंस लाइटवेट)

जसप्रीत कौर (विमेंस लाइटवेट)

कस्तूरी राजामणि (विमेंस हैवीवेट)

पैरा स्विमिंग:

रवि वीरा वेंकटा बुडिगिना (फ्रीस्टाइल 50 मीटर एस7)

अली इमाम (फ्रीस्टाइल 100 मीटर एस13)

सुयश नारायण जाधव (फ्रीस्टाइल 50 मीटर एस7)

चैतन्य विश्वास कुलकर्णी (फ्रीस्टाइल 200 मीटर एस14)

स्वातिक पाटिल (फ्रीस्टाइल 50 मीटर एस7)

पैरा ट्रैक साइकिलिंग:

लिशा दास (विमेंस ट्रैक साइकिलिंग)

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Commonwealth Games 2026, Other Sports
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