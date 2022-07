Commonwealth Games 2022: पहले दिन होंगे भारतीय महिला हॉकी और क्रिकेट टीम के मुकाबले, जानिए टाइमिंग

भारत ने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में 26 गोल्ड मेडल के साथ कुल 66 मेडल जीते थे. इस बार भारतीय दल के खिलाड़ी इससे भी ज्यादा पदकों के साथ स्वदेश लौटना चाहेंगे. इन खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (India at Commonwealth) 2010 में आया था जब मेजबानी करते हुए हमने 38 गोल्ड के साथ 101 पदक जीते थे.

राष्ट्रमंडल खेलों में पहले दिन (29 जुलाई) का पूरा शेड्यूल

उद्घाटन समारोह: 4-7:30 AM (अलेक्जेंडर स्टेडियम, बर्मिंघम)

पहले दिन अलग-अलग खेलों का शेड्यूल

5:30 PM - 10:45 PM IST और 12 AM-5:15 AM IST (30 जुलाई) - लॉन बाउल्स और पैरा लॉन बाउल्स

महिला सिंगल्स सेक्शनल प्ले - राउंड 1, पैरा पुरुष पेयर बी6-बी8 सेक्शनल प्ले - राउंड 1, पुरुष ट्रिपल सेक्शनल प्ले - राउंड 1, महिला सिंगल्स सेक्शनल प्ले - राउंड 2, पैरा महिला जोड़ी बी6-बी 8 सेक्शनल प्ले - राउंड 1, पुरुष ट्रिपल सेक्शनल प्ले - राउंड 2, पुरुष पेयर्स सेक्शनल प्ले - राउंड 1, पैरा पुरुष पेयर्स बी6-बी8 सेक्शनल प्ले - राउंड 2, महिला फोर सेक्शनल प्ले - राउंड 1, पुरुष पेयर्स सेक्शनल प्ले - राउंड 2, पैरा महिला पेयर्स बी6-बी8 सेक्शनल प्ले - राउंड 2, महिलाओं के चौके अनुभागीय खेल - राउंड 2

6 PM - 9:30 PM, 11 PM - 2:30 AM, 4 AM - 7:30 AM -- बैडमिंटन

मिक्स्ड टीम इवेंट क्वालीफाइंग राउंड 1, इंग्लैंड बनाम बारबाडोस, सिंगापुर बनाम मॉरीशस, दक्षिण अफ्रीका बनाम जमैका, मलेशिया बनाम जाम्बिया, स्कॉटलैंड बनाम मालदीव, भारत बनाम पाकिस्तान, कनाडा बनाम युगांडा, ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका, मिक्स्ड टीम इवेंट क्वालीफाइंग राउंड 2, मलेशिया बनाम जमैका, इंग्लैंड बनाम मॉरीशस, सिंगापुर बनाम बारबाडोस, दक्षिण अफ्रीका बनाम जाम्बिया

6 PM - 12 AM, 2:30 AM - 6:15 AM -- आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक

पुरुष टीम फाइनल और व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन - सबडिवीजन 1, पुरुष टीम फाइनल और व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन - सबडिवीजन 2, पुरुष टीम फाइनल और व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन - सबडिवीजन 3

6 PM - 9:30 PM, 11 PM - 2:30 AM, 4 AM - 7:30 AM -- हॉकी

महिला ग्रुप मैच - न्यूजीलैंड बनाम केन्या, दक्षिण अफ्रीका बनाम स्कॉटलैंड, भारत बनाम घाना, कनाडा बनाम वेल्स

पुरुषों के ग्रुप मैच - इंग्लैंड बनाम घाना, न्यूजीलैंड बनाम स्कॉटलैंड

6 PM - 10:30 PM, 2:30 AM - 7 PM -- रग्बी 7s

पुरुष और महिला ग्रुप के मैच

6:30 PM - 11:30 PM, 1 AM - 6 AM -- टेबल टेनिस और पैरा टेबल टेनिस

महिला टीम इवेंट क्वालीफाइंग राउंड 1, पुरुष टीम इवेंट क्वालीफाइंग राउंड 1, महिला टीम इवेंट क्वालीफाइंग राउंड 2, पुरुष टीम इवेंट क्वालीफाइंग राउंड 2

6:30 PM - 9:30 PM, 1 AM - 3:30 AM -- साइकिलिंग और पैरा-साइकिलिंग

7:30 PM - 10:15 PM, 4 AM – 7 AM -- तैराकी और पैरा तैराकी

8 PM - 11:30 PM, 3 AM - 6:30 AM -- क्रिकेट

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया

पाकिस्तान बनाम बारबाडोस

8 PM – 1 AM - ट्रायथलॉन और पैरा ट्रायथलॉन

9 PM - 11:45 PM, 3:30 AM – 6 AM -- बॉक्सिंग

पुरुषों और महिलाओं के प्रिलिमनरी राउंड 32

9 PM - 12:30 AM, 3 AM - 6:30 AM -- नेटबॉल

9 PM - 12:30 AM, 3 AM - 6:30 AM -- स्क्वैश

