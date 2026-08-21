भारत की बेटियों ने रचा इतिहास! ट्रीसा-गायत्री सेमीफाइनल में, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल किया पक्का

BWF World Championships LIVE update: भारतीय बैडमिंटन स्टार ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में विमेंस डबल्स इवेंट में भारत के लिए पक्का मेडल दिलाकर इतिहास रच दिया. भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर-फाइनल में चीन की जिया यिफान और झांग शुक्सियन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई. इस जीत के साथ, ट्रीसा और गायत्री हाल के सालों में इस मशहूर टूर्नामेंट के इस स्टेज तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमेंस डबल्स जोड़ी बन गईं. दोनों हारने वाली सेमीफाइनलिस्ट को ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं, इसलिए भारत का पोडियम पर पहुंचना अब पक्का हो गया है. यह जीत वर्ल्ड स्टेज पर भारतीय बैडमिंटन के लिए बड़ा कारनामा है.

15 साल बाद फिर हुआ करिश्मा

स्टार महिला डबल्स शटलर ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली सिर्फ दूसरी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं. उनसे पहले ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा ने 15 साल पहले ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफलता हासिल की थी. बता दें कि ट्रीसा और गायत्री, जो चोट से वापस आने के बाद वापसी कर रही थीं, दोनों ने एक घंटे और 9 मिनट तक मुकाबला किया और चीन की जिया यी फैन और झांग शू जियान को 16-21, 21-15, 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, और कम से कम ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए पक्का कर दिया है. भारत ने आखिरी बार 2011 में महिला डबल्स में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीता था, तब ज्वाला और अश्विनी ने लंदन में ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया था.

बता दें कि ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने 2022 और 2023 में लगातार दो साल ऑल इंग्लैंड ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी. उन्होंने 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज़ मेडल भी जीता और पिछले साल की शुरुआत में टॉप 10 में जगह बनाने में सफल रहीं थी.

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