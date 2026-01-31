विज्ञापन
Australian Open 2026: राफेल नडाल 'नाइट ऑफ लेजेंड्स' इवेंट में हिस्सा लेने के लिए मेलबर्न पहुंचे

राफेल नडाल ‘नाइट ऑफ लेजेंड्स’ इवेंट में विशेष रूप से हिस्सा लेने के लिए शनिवार को मेलबर्न पहुंचे. यह इवेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल फाइनल के दिन आयोजित किया जाएगा.

Rafael Nadal
  • राफेल नडाल मेलबर्न ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल फाइनल के दिन 'नाइट ऑफ लेजेंड्स इवेंट' में शामिल हुए हैं
  • नडाल के साथ एश्ले बार्टी और व्हीलचेयर टेनिस खिलाड़ी डायलन अल्कॉट भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे
  • नडाल ने 2009 और 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीते और उनका मेलबर्न पार्क में 77 जीत 16 हार का रिकॉर्ड है
दिग्गज टेनिस खिलाड़ी और 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल ‘नाइट ऑफ लेजेंड्स' इवेंट में विशेष रूप से हिस्सा लेने के लिए शनिवार को मेलबर्न पहुंचे. यह इवेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल फाइनल के दिन आयोजित किया जाएगा. फाइनल मुकाबला 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच और वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस अल्काराज के बीच होना है. रोलैंड गैरोस ने नडाल के मेलबर्न पहुंचने का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा, 'ऑस्ट्रेलियन ओपन में एक बहुत जाना-पहचाना चेहरा दिखा.'

2024 में पेशेवर टेनिस को अलविदा कहने वाले नडाल अभी भी फैंस के बीच बेहद लोकप्रिय हैं और उनकी मौजूदगी से ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का आकर्षण बढ़ गया है. ‘नाइट ऑफ लेजेंड्स' इवेंट में नडाल के साथ पूर्व विश्व नंबर 1 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एश्ले बार्टी और ऑस्ट्रेलियन व्हीलचेयर टेनिस के दिग्गज डायलन अल्कॉट भी नजर आएंगे. इस खास शाम के दौरान फैंस के लिए डीजे के साथ लाइव म्यूजिक और पुरुष एकल फाइनल से पहले दर्शकों के लिए इनाम जीतने के मौके भी रखे गए हैं. नडाल के महिला और पुरुष दोनों फाइनल मुकाबलों में प्लेयर्स बॉक्स से मैच देखने की भी संभावना है. 

नडाल का ऑस्ट्रेलियन ओपन से गहरा नाता रहा है. उन्होंने 2009 और 2022 में मेलबर्न पार्क में खिताब जीता था और दोनों बार उन्हें पांच सेट तक संघर्ष करना पड़ा था. खासतौर पर 2022 का फाइनल ऐतिहासिक रहा, जब नडाल ने डेनियल मेदवेदेव के खिलाफ दो सेट से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए पांच घंटे 24 मिनट चले मुकाबले में जीत दर्ज की. ऑस्ट्रेलियन ओपन में उनका रिकॉर्ड 77 जीत और 16 हार का है.

नडाल और जोकोविच के बीच 2012 का फाइनल आज भी ऑस्ट्रेलियन ओपन के इतिहास का सबसे लंबा मैच माना जाता है, जो 5 घंटे 53 मिनट तक चला था. इससे पहले रोजर फेडरर, आंद्रे अगासी, लेटन हेविट और पैट्रिक राफ्टर जैसे दिग्गज भी टूर्नामेंट के विभिन्न आयोजनों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं.

