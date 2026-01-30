यूट्यूबर नीतू बिष्ट के साथ बीच सड़क पर छेड़छाड़, वायरल VIDEO की पूरी कहानी जानिए

विज्ञापन
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीतू बिष्ट के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है. दावा है कि कुछ युवकों ने नीतू बिष्ट की गाड़ी का पीछा किया और उनके साथ बदतमीजी की.

  • सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीतू बिष्ट के साथ डीएनडी से ग्रेटर नोएडा तक कुछ कार सवार युवकों ने छेड़छाड़ की
  • नीतू बिष्ट ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट और वायरल वीडियो में युवकों द्वारा की गई बदसलूकी और डराने की बात कही
  • नीतू के पति लखन ने बताया कि युवकों ने होंडा सिटी कार से पीछा किया और दो बार गाड़ी को टक्कर भी मारी
नोएडा:

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीतू बिष्ट से छेड़खानी का मामला सामने आया है. आरोप है कि कुछ युवकों ने उनके साथ छेड़छाड़ की. कुछ कार सवार युवकों ने डीएनडी से लेकर ग्रेटर नोएडा तक छेड़छाड़ की. नीतू बिष्ट ने इसकी जानकारी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में दी. मामला पुलिस तक भी पहुंचा लेकिन वहां युवकों ने माफी मांग ली, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया. 

मामला कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है. नीतू बिष्ट कहीं से आ रही थीं. तब कार सवार युवकों ने उनके साथ बदसलूकी की और छेड़खानी की. नीतू बिष्ट ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो अब वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में नीतू बिष्ट को कार सवार युवकों से गाड़ी रोकने को कहते हुए सुना जा सकता है. 

वायरल वीडियो में नीतू कह रही हैं, 'गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, ये लोग बड़ी बदतमीजी से पेश आए हैं.' वायरल वीडियो में नीतू कह रहीं हैं, 'इतनी बदतमीजी कर रहे हैं. मैं बता नहीं सकती हूं. हम लोग इतनी बार डरे हैं. गाड़ी को ठोकने की कोशिश की.'

नीतू के पति लखन ने एक वीडियो में कहा कि डीएनडी से लेकर ग्रेटर नोएडा तक इन लोगों ने पीछा करने किया. उन्होंने कहा कि ये लोग होंडा सिटी से थे और उन्होंने दो बार गाड़ी को टक्कर भी मारी. वायरल वीडियो में आगे नीतू के पति भी मौके पर दिखाई दे रहे हैं और पुलिस भी दिख रही है.

बाद में लखन ने एक और वीडियो जारी कर बताया कि पुलिस ने उन लोगों को आकर पकड़ लिया और उनसे माफी भी मंगवाई. पुलिस वाले उन्हें जेल में डालना चाह रहे थे लेकिन हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि उन्हें छोड़ दीजिए. हमें लगा कि करियर खराब हो जाएगा, क्योंकि शायद वो लोग स्टूडेंट ही थे. इस वीडियो में उन्होंने नॉलेज पार्क के थाना प्रभारी को शुक्रिया अदा किया जो कॉल करने के तुरंत बाद पहुंच गई. लखन ने बताया कि मामला अब सुलझ गया है. युवकों के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ.

