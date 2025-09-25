विज्ञापन
पीएम मोदी आज ग्रेटर नोएडा में करेंगे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन, ‘मेक इन इंडिया’ को मिलेगी नई रफ्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ और ‘वोकल फॉर लोकल’ के साथ विकसित भारत के हमारे संकल्प को एक नई गति मिलने वाली है. उत्तर प्रदेश अंतरराष्‍ट्रीय व्यापार शो-2025 के आयोजन के जरिए दुनिया आईटी से लेकर टेक्सटाइल सेक्टर तक भारत के सामर्थ्य की साक्षी बनेगी.

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो-2025 का ग्रेटर नोएडा में उद्घाटन करेंगे.
  • यह व्यापार मेला मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल के तहत भारत के निर्यात और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देगा.
  • मेले के तीन मुख्य उद्देश्य नवाचार, एकीकरण और अंतरराष्ट्रीयकरण हैं, जो व्यापार के नए अवसर प्रदान करेंगे.
नई दिल्‍ली :

देश में मेक इन इंडिया (Make in India), वोकल फॉर लोकल (Vocal for Local) को प्रोमोट करने और आत्मनिर्भर भारत के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतरराष्‍ट्रीय व्यापार शो-2025 (Uttar Pradesh International Trade Show-2025) का उद्घाटन करेंगे. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर कहा, "25 सितंबर को ‘मेक इन इंडिया' और ‘वोकल फॉर लोकल' के साथ विकसित भारत के हमारे संकल्प को एक नई गति मिलने वाली है...इस आयोजन के जरिए दुनिया आईटी से लेकर टेक्सटाइल सेक्टर तक भारत के सामर्थ्य का साक्षी बनेगी. इससे निर्यातकों और छोटे कारोबारियों के साथ ही हर किसी के लिए अवसरों के नए-नए द्वार खुलने वाले हैं". 

अंतरराष्‍ट्रीय मेले के तीन मुख्‍य उद्देश्‍य 

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित इस अंतरराष्‍ट्रीय मेले का तीन मुख्य उद्देश्य है: नवाचार (innovation), एकीकरण (integration) और अंतरराष्‍ट्रीयकरण (internationalization).

चार दिन तक चलने वाले इस अंतरराष्‍ट्रीय मेले के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार एक त्रि-आयामी क्रेता रणनीति के तहत अंतरराष्‍ट्रीय क्रेताओं (international buyers), घरेलू व्यवसाय-से-व्यवसाय क्रेताओं (Domestic Business-to-Business (B2B) buyers) और घरेलू व्यवसाय-से-उपभोक्ता क्रेताओं (Domestic Business-to-Consumer (B2C) को टारगेट करेगी, जिससे निर्यातकों, छोटे व्यवसायों और उपभोक्ताओं, सभी को व्यापार के नए अवसर मिलेंगे_ 

यह व्यापार मेला - "परम स्रोत यहीं से शुरू होता है" (“Ultimate Sourcing Begins Here”) थीम पर 25 से 29 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा.

छोटे-लघु उद्योग और उभरते उद्यमी होंगे एक मंच पर

उत्तर प्रदेश अंतरराष्‍ट्रीय व्यापार शो-2025 के दौरान राज्य की विविध शिल्प परंपराओं, आधुनिक उद्योगों, सशक्त छोटे-लघु उद्योगों और उभरते उद्यमियों को एक ही मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा. इसमें हस्तशिल्प, वस्त्र, चमड़ा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, आयुष जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स भाग लेंगे. इसमें उत्तर प्रदेश की समृद्ध कला, संस्कृति और व्यंजनों को भी एक ही मंच पर प्रदर्शित भी किया जाएगा. 

ये महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश अंतरराष्‍ट्रीय व्यापार शो-2025 में रूस एक भागीदार देश के रूप में भाग लेगा, जिससे द्विपक्षीय व्यापार, प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान और दीर्घकालिक सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे और रणनीतिक महत्व बढ़ेगा. 

उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक इस व्यापार मेले में 2,400 से अधिक प्रदर्शक (exhibitors), 1,25,000 B2B विजिटर्स और 4,50,000 B2C कस्‍टमर्स भाग लेंगे. 

