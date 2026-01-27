विज्ञापन
गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के लिए लगे थे स्पीकर, 3 साल की बच्ची पर गिरने से मौत, CCTV में देखें दर्दनाक मंजर

मुंबई के विक्रोली इलाके में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के लिए लगाए गए बड़े स्पीकर एक तीन साल की बच्ची पर गिर गए. इससे बच्ची की मौत हो गई. इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.

  • मुंबई के विक्रोली इलाके में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान स्पीकर गिरने से तीन साल की बच्ची की मौत हो गई
  • स्पीकर स्टैंड पर रखे गए थे और एक कबाड़ वाले की बोरी से टकराकर बच्ची पर गिर गए थे
  • घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें बच्ची के ऊपर स्पीकर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं
मुंबई:

मुंबई के विक्रोली इलाके में गणतंत्र दिवस के उत्साह में उस वक्त भंग पड़ गया, जब एक बड़ा सा स्पीकर छोटी बच्ची पर गिर गया और उसकी मौत हो गई. गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के लिए ही मोहल्ले में स्पीकर लगाए गए थे लेकिन ये एक छोटी सी बच्ची पर गिर गए. स्पीकर गिरने से बच्ची घायल हो गई और अस्पताल में उसकी जान चली गई.

मामला विक्रोली इलाके के आंबेडकर नगर परिसर का है, जहां 26 जनवरी के कार्यक्रम के लिए स्पीकर लगाए गए थे. स्पीकर स्टैंड पर रखे थे और एक कबाड़ वाले के सिर पर रखी बोरी से टकराकर तीन साल की बच्ची पर गिर गए. इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इसमें दिख रहा है कि बच्ची दौड़ती हुई आ रही थी, तभी दोनों स्पीकर्स को कनेक्ट करने वाले वायर से बोरी टकराई और स्पीकर नीचे गिर पड़े.

इस हादसे में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. विक्रोली पुलिस ने इस मामले में लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है और घटना की गहन जांच शुरू कर दी है.

