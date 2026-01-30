विज्ञापन
विशेष लिंक

मुंबई: 400 मीटर दूरी के लिए वसूल लिए 18000, अनजान जगह ले जाकर अमेरिकी महिला को टैक्सी ड्राइवर ने ठगा

मुंबई आई एक अमेरिकी महिला से 18 हजार रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. मामले में एक टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, जिसने उस महिला से महज 400 मीटर की दूरी के लिए 18 हजार रुपये वसूल लिए थे.

Read Time: 2 mins
Share
मुंबई: 400 मीटर दूरी के लिए वसूल लिए 18000, अनजान जगह ले जाकर अमेरिकी महिला को टैक्सी ड्राइवर ने ठगा
  • मुंबई एयरपोर्ट के पास एक अमेरिकी महिला से टैक्सी ड्राइवर ने महज 400 मीटर के सफर के लिए 18 हजार रुपये वसूले
  • महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी ठगी की घटना का अनुभव साझा किया, जिससे मामला तेजी से वायरल हुआ
  • पुलिस ने वायरल पोस्ट के बाद जांच कर आरोपी टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार कर उसकी गाड़ी भी जब्त कर ली
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई:

मुंबई एयरपोर्ट के पास एक विदेशी महिला से ठगी का मामला सामने आया है. ठगी करने वाले टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोप है कि टैक्सी ड्राइवर ने महज 400 मीटर की दूरी के लिए विदेशी महिला से 18 हजार रुपये वसूल लिए. ये सारा मामला तब सामने आया, जब अमेरिका की रहने वाली महिला ने सोशल मीडिया पर अपना एक्सपीरियंस साझा किया. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के मुताबिक, अमेरिकी महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना एक्सपीरियंस साझा किया था. उसकी पोस्ट तेजी से वायरल हुई. इसके बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार किया.

क्या था पूरा मामला?

महिला ने अपनी पोस्ट में बताया था कि हाल ही वह मुंबई आई थी और एयरपोर्ट से एक टैक्सी लेकर पास के ही एक 5 स्टार होटल रही थी. रास्ते में टैक्सी ड्राइवर और उसका एक साथी ने उन्हें पहले किसी अनजान जगह ले गया और फिर 200 डॉलर यानी करीब 18 हजार रुपये वसूल किए. इसके बाद उन्हें होटल छोड़ा, जो एयरपोर्ट के बहुत नजदीक था.

बयान लेने में जुटी पुलिस

पुलिस ने बताया कि अमेरिकी महिला 12 जनवरी को होटल में ठहरी थी. अगले दिन वह पुणे के लिए रवाना हो गई थीं. बाद में वह अमेरिका लौट आईं. उस वक्त उन्होंने होटल स्टाफ से इस घटना की शिकायत नहीं की थी. अब पुलिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिला का बयान दर्ज करने की कोशिश कर रही है.

ऐसे पकड़ में आया आरोपी

महिला की पोस्ट वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की. जांच के दौरान होटल के सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने टैक्सी की पहचान की. इसके बाद टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और उसकी गाड़ी भी जब्त कर ली. पुलिस का कहना है कि आरोपी ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कराने के लिए उसके दस्तावेज आरटीओ को भेजे जाएंगे. फिलहाल आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
US Citizen, Us Citizen Extorted, Mumbai, Mumbai Crime, Taxi Driver
Get App for Better Experience
Install Now