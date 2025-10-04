विज्ञापन
नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारी शुरू, सीएम फडणवीस ने दिए ये निर्देश

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि कुंभ मेले की अवधि के दौरान और हमेशा के लिए नदी तल का पानी स्वच्छ रहे, इसके लिए उपाय किए जाने चाहिए. साथ ही, ऐसी योजना बनाई जानी चाहिए जिससे नागरिकों को कोई असुविधा न हो. पढ़िए अभिषेक अवस्थी की रिपोर्ट..

नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारी शुरू, सीएम फडणवीस ने दिए ये निर्देश

कुंभ मेला आस्था, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा का प्रतीक है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिया है कि नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए सभी बुनियादी ढांचे के कार्य गुणवत्तापूर्ण और शीघ्रता से पूरे किए जाएं. नासिक में नए रिंग रोड के कार्य को पूरा करने के साथ-साथ, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह भी निर्देश दिया है कि साधुग्राम/टेंट सिटी के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य भी शीघ्रता से पूरा किया जाए.

नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 की समीक्षा बैठक सह्याद्री राज्य अतिथि गृह में आयोजित की गई. इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल, जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन, स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे, विपणन मंत्री जयकुमार रावल, नासिक जिले के प्रतिनिधि, मुख्य सचिव राजेश कुमार, पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला, संबंधित विभागों के सचिव उपस्थित थे. 

नासिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम ने एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से योजना की जानकारी दी. जिला कलेक्टर जलज शर्मा, आयुक्त मनीषा खत्री, कुंभ मेला प्राधिकरण की आयुक्त करिश्मा नायर उपस्थित थीं. गेडाम ने कहा कि भीड़ नियोजन, दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय किए गए हैं और सड़क एवं सीवेज कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने को प्राथमिकता दी जा रही है.

नदी के तल का पानी स्वच्छ रहे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सिंहस्थ कुंभ मेला धार्मिक आस्था का प्रतीक है. इस बात का कड़ाई से ध्यान रखा जाना चाहिए कि रामकुंड में नदी का पानी पूरे कुंभ मेला अवधि के दौरान और हमेशा के लिए स्वच्छ रहे. सीवेज निपटान कार्यों को प्राथमिकता देकर पूरा किया जाना चाहिए. हवाई अड्डे और रेलवे सुविधाओं को भी तीव्र गति से पूरा किया जाना चाहिए. नासिक में नए रिंग रोड का काम तुरंत पूरा किया जाना चाहिए. इस काम में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसके लिए संबंधित विभाग आवश्यक धनराशि तुरंत स्वीकृत करें. अन्य सड़कों का काम भी तुरंत शुरू किया जाना चाहिए. अधूरे कार्यों के कारण नागरिकों को परेशानी न हो, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए. विभिन्न अखाड़ों से चर्चा करके साधुग्रामों में उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए. सीसीटीवी कैमरा सिस्टम केंद्रीकृत तरीके से तैयार किए जाने चाहिए. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 'एआई' के विभिन्न विकल्पों का उपयोग किया जाना चाहिए. 'मार्वल' का भी उपयोग किया जाना चाहिए. पुलिस आवास की व्यवस्था प्राथमिकता पर की जानी चाहिए. द्वारका सर्कल का काम तुरंत पूरा किया जाना चाहिए. सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के माध्यम से बस सेवा की योजना बनाई जानी चाहिए. पार्किंग स्थलों पर भंडारा/लंगर की व्यवस्था की जानी चाहिए.

प्रचार के लिए 'डिजिटल कुंभ' अवधारणा

कुंभ मेले के प्रचार और प्रसार के लिए 'डिजिटल कुंभ' की अवधारणा को लागू किया जाना चाहिए. प्रचार-प्रसार के लिए अलग से योजना बनाकर उसकी योजना बनाई जानी चाहिए. यदि कुंभ मेले के कार्यों के संबंध में कोई नकारात्मक प्रचार हो रहा है, तो संबंधित विभागों को तुरंत संबंधित मीडिया को इस संबंध में वस्तुनिष्ठ स्पष्टीकरण देना चाहिए. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुंभ मेले के लिए आवश्यक कार्यों हेतु जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की भर्ती में तेजी लाने के भी निर्देश दिए. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि कुंभ मेले के विभिन्न कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने पर जोर दिया जाना चाहिए. उपमुख्यमंत्री शिंदे ने यह भी कहा कि बनाई जा रही सुविधाएं दीर्घकालिक होनी चाहिए. उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि कुंभ मेले के सभी कार्य उच्च गुणवत्ता वाले और विशिष्ट होने चाहिए. पवार ने कहा कि पुलिस के आवास को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि कुंभ मेले की अवधि के दौरान और हमेशा के लिए नदी तल का पानी स्वच्छ रहे, इसके लिए उपाय किए जाने चाहिए. साथ ही, ऐसी योजना बनाई जानी चाहिए जिससे नागरिकों को कोई असुविधा न हो. स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने कहा कि चूंकि कई तीर्थ स्थल कुंभ मेले की परंपरा से जुड़े हैं, इसलिए कुंभ मेले की पृष्ठभूमि में आस-पास के तीर्थ स्थलों के विकास कार्यों में भी तेज़ी लाई जानी चाहिए. जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि कुंभ मेले से पहले सड़कों और सीवेज का काम पूरा कर लिया जाना चाहिए.

