छात्रों से भरी बस 150 फीट गहरी खाई में गिरी, 1 छात्र की मौत, करीब 30 घायल

नंदुरबार शहर से दूर स्थित देवगोई घाट जहां बस गिरी है, वह‍ इलाका एक एक्‍सीडेंट प्रोन जोन माना जाता है. यहां पर एक तेज और पेचीदा मोड़ है. इस क्षेत्र में काफी दिनों से बारिश हो रही थी और हाल ही में इससे लोगों को राहत मिली है.

  • महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में अक्कलकुवा-मोलगी मार्ग पर स्कूल बस 100 से 150 फीट गहरी खाई में गिर गई थी.
  • दुर्घटना में एक छात्र की मौत हुई और लगभग बीस से तीस छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे.
  • हादसा आमलिबारी इलाके के देवगोई घाट में हुआ, जो तेज मोड़ और खराब सड़क स्थिति के कारण एक्सीडेंट प्रोन जोन है.
मुंबई:

महाराष्‍ट्र के नंदुरबार अक्कलकुवा-मोलगी मार्ग पर रविवार को भीषण स्कूल बस हादसा हुआ है. यहां पर देवगोई घाट में 100-150 फीट गहरी खाई में एक स्‍कूल बस गिर गई है. बताया जा रहा है कि घटना में एक छात्र की मौत हो गई है जबकि करीब 20 से 30 छात्र इसमें घायल हैं. जिस छात्र की मौत हुई है, वह बस के नीचे दब गया था. बस में करीब 20 से 30 छात्र सवार थे.

छात्रों के लिए बुरा दिन 

हादसा उस समय हुआ जब मोलगी गांव से छात्रों को लेकर बस अक्कलकुवा की ओर जा रही थी और इसी समय वह आमलिबारी इलाके में एक्‍सीडेंट का शिकार हो गई. बस इतनी गहराई में गिरी कि वह पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है. सभी घायलों को तुरंत अक्कलकुवा ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जिस समय यह दुर्घटना हुई उस समय स्‍टूडेंट्स एक्‍स्‍ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए जा रहे थे.  

एक्‍सीडेंट प्रोन जोन 

नंदुरबार शहर से दूर स्थित देवगोई घाट जहां बस गिरी है, वह‍ इलाका एक एक्‍सीडेंट प्रोन जोन माना जाता है. यहां पर एक तेज और पेचीदा मोड़ है. इस क्षेत्र में काफी दिनों से बारिश हो रही थी और हाल ही में इससे लोगों को राहत मिली है. बारिश की वजह से सड़क की स्थिति भी खराब है. मारे गए छात्र की करीब 12 से 13 सान बताई जा रही है. बचाव दल अभी भी बाकी छात्रों को घटनास्थल से निकालने के लिए काम कर रहे हैं. 

 
 

Maharashtra News, Bus Tragedy, Maharashtra News Hindi
