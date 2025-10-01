मुंबई में 2 हजार बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, 1 हजार को किया गया डिपोर्ट

मुंबई में अवैध रूप से रह रहे 2 हजार बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है. जानकारी के मुताबिक बीते 9 महीनों में मुंबई पुलिस ने 2 हजार से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जब्कि 1 हजार बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया है. अन्य बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट करने का प्रोसेस जारी है.

मुंबई पुलिस के अधिकारि ने बताया कि पुलिस ने कई लोगों के पास से फर्जी आधार कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए हैं. पुलिस ने बताया यह मामला सिर्फ अवैध प्रवेश का नहीं है बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा है.

विदेशी नागरिकों का आधार कार्ड हासिल करना और भारत में लंबे समय तक रहना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है.