मुंबई पुलिस ने नाबालिग बेटी की हत्या करने वाले पिता को बिहार से किया गिरफ्तार, पत्नी पर भी किया था हमला

मुंबई के वाकोला इलाके में कुछ दिन पहले हुई एक दर्दनाक वारदात का आखिरकार खुलासा हो गया है. अपनी ही 14 वर्षीय बेटी की हत्या और पत्नी को गंभीर रूप से घायल करने वाले आरोपी को मुंबई क्राइम ब्रांच ने बिहार से गिरफ्तार किया है.जानकारी के मुताबिक, यह वारदात 15 अक्टूबर 2025 की रात वाकोला पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई थी. आरोपी ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी पत्नी नसीमा (35) और बेटी असगरी (14) पर भारी हथियार से हमला किया था. इस हमले में बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई थी.

घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था. पुलिस ने इस मामले में वाकोला थाने में मामलदा दर्ज किया गया है. घटना की गंभीरता को देखते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक विशेष टीम गठित की और समानांतर जांच शुरू की. आरोपी घटना के बाद अपना मोबाइल बंद कर बिहार भाग गया था, जिससे उसकी लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल हो गया. लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम ने तकनीकी विश्लेषण और गुप्त माहिती के आधार पर आरोपी का बिहार में पता लगा लिया.

टीम ने बिहार पहुंचकर आरोपी को उसके गांव के पास से हिरासत में लिया. पूछताछ में उसने अपराध कबूल किया. बाद में उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए वाकोला पुलिस के हवाले कर दिया गया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान मो. सुलेमान रज्जाक कुजरा (40 वर्ष) के रूप में हुई है, जो शिवनगर चॉल, ओल्ड सीएसटी रोड, कलिना, सांताक्रुज (पूर्व), मुंबई का निवासी है.