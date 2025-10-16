विज्ञापन
मुंबई में फर्जी दस्तावेजों पर रह रही बांग्लादेशी ट्रांसजेंडर ‘गुरु मां’ गिरफ्तार, 200 से ज्यादा लोगों को भारत

  • मुंबई पुलिस ने बाबू अयान शेख उर्फ ज्योति को फर्जी पहचान के साथ भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया
  • आरोपी ने बांग्लादेश से 200 से अधिक लोगों को अवैध तरीके से भारत में घुसाने का काम किया
  • ज्योति के मुंबई में तीन सौ से अधिक अनुयायी हैं, जो फर्जी दस्तावेज बनाकर उसे भारतीय नागरिक बनाते थे
मुंबई:

मुंबई पुलिस ने एक बांग्लादेशी ट्रांसजेंडर महिला को गिरफ्तार किया है, जो करीब 30 साल से फर्जी पहचान के सहारे भारत में रह रही थी. आरोपी का नाम बाबू अयान शेख उर्फ ‘ज्योति' उर्फ ‘गुरु मां' बताया जा रहा है. शिवाजी नगर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है.

सैकड़ों लोगों को भारत लाने का करती थी काम

पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि ‘गुरु मां' सिर्फ खुद ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश से सैकड़ों लोगों को अवैध रूप से भारत लाने का काम भी करती थी. शुरुआती जांच में पता चला है कि वह अब तक 200 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में घुसा चुकी है, और यह आंकड़ा और बढ़ सकता है.

मुंबई में ज्योति के 300 से ज्यादा अनुयायी

बताया जा रहा है कि ज्योति के करीब 300 से ज्यादा अनुयायी मुंबई के अलग-अलग इलाकों में फैले हुए हैं. उसने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवाकर खुद को भारतीय नागरिक बताया था लेकिन जब हाल ही में पुलिस ने उसके दस्तावेजों की जांच की तो सब नकली निकले. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद बॉर्डर से भारत में दिलवाई जाती थी एंट्री

सूत्रों के मुताबिक, ये पूरा नेटवर्क पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद बॉर्डर से अवैध तरीके से लोगों को भारत में एंट्री दिलवाता था. इसके बाद कोलकाता में 4-5 दिन तक रोककर उनके लिए फर्जी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और जन्म प्रमाणपत्र बनवाए जाते थे. फिर उन्हें मुंबई लाकर शिवाजी नगर इलाके में ठहराया जाता था.

मुंबई में किराय पर लोगों को रुकाया जाता था

हर कमरे में 3-4 लोगों को रखा जाता था और हर महीने 5 से 10 हजार रुपये तक किराए के नाम पर ‘गुरु मां' को देने पड़ते थे. जब तक वे मुंबई में रहते, यह रकम देना ज़रूरी था. जांच में यह भी सामने आया है कि ज्योति अवैध दस्तावेज़ों और घुसपैठ के अलावा म्हाडा फ्लैट और झोपड़पट्टियों पर कब्ज़ा करने के कारोबार में भी शामिल थी. बताया जा रहा है कि वह अब तक 200 से ज्यादा घरों पर कब्जा कर चुकी है और उन्हें किराए पर देकर हर महीने लाखों की कमाई करती थी.

ट्रांसजेंडर बनाकर देह व्यापार में भी लोगों को धकेलने का दावा

सूत्रों का दावा है कि वह कुछ लोगों को ट्रांसजेंडर बनाकर या देह व्यापार में धकेलकर अलग-अलग हाईवे इलाकों में भेजती थी. फिलहाल पुलिस ने उसके खिलाफ अवैध रूप से देश में रहने, मानव तस्करी और धोखाधड़ी से जुड़े BNS की धाराओं में केस दर्ज किया है. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है.

