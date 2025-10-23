विज्ञापन
विशेष लिंक

मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट में JNS बिजनेस सेंटर में लगी भीषण आग, चारों तरफ दिखा धुआं ही धुआं

जानकारी के मुताबिक, BMC की फायर ब्रिगेड (MFB) ने मौके पर पहुंचकर आग को लेवल- 3 घोषित किया है. फिलहाल आग पर काबू पाने का काम जारी है और राहत-बचाव में पुलिस, PWD, BMC के वॉर्ड स्टाफ और बिजली विभाग की टीमें जुटी हुई हैं.

Read Time: 1 min
Share
मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट में JNS बिजनेस सेंटर में लगी भीषण आग, चारों तरफ दिखा धुआं ही धुआं

मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट इलाके में स्थित JNS बिज़नेस सेंटर में गुरुवार सुबह आग लग गई. ये घटना सुबह करीब 10:51 बजे की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, BMC की फायर ब्रिगेड (MFB) ने मौके पर पहुंचकर आग को लेवल- 3 घोषित किया है. फिलहाल आग पर काबू पाने का काम जारी है और राहत-बचाव में पुलिस, PWD, BMC के वॉर्ड स्टाफ और बिजली विभाग की टीमें जुटी हुई हैं. अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mumbai Massive Fire, JNS Business Centre Fire
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com