मुंबई में बड़ा हादसा: गणेश विसर्जन शोभायात्रा से छू गई हाई टेंशन तार, 6 लोगों को लगा करंट- 1 की मौत

मुंबई से रविवार, 7 सितंबर को एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है. मुबंई के कुर्ला के साकी नाका इलाके में भगवान गणेश की मूर्तियों के विसर्जन के दौरान हाई टेंशन बिजली का लटकता तार गणपति की मूर्ति से छू गया. इससे 6 श्रद्धालु करंट की चपेट में आ गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया. दुखद खबर यह है कि इनमें से बीनू सुकुमारन कुमारन नाम के 36 साल के युवक ने हॉस्पिटल पहुंचते दम तोड़ दिया. उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है. घायलों में 2 नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं.

कैसे हुआ हादसा?

रविवार को गजानन मित्र मंडल साकीनाका के खैरानी रोड से विसर्जन शोभायात्रा निकाल रहा था. सुबह जब 10.45 बजे के आसपास शोभायात्रा सम्मान होटल के पास पहुंची, तो बिजली का लटकता तार गणपति की मूर्ति से छू गया जिससे छह लोगों को बिजली का झटका लगा. पांच लोगों को पैरामाउंट हॉस्पिटल, साकीनाका में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर है. वहीं एक व्यक्ति को सेवन हिल्स हॉस्पिटल, अंधेरी (पूर्व) में भर्ती कराया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. घायलों में 6 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है.

घायलों के नाम

1. धर्मराज सुखदेव गुप्ता, उम्र 49 वर्ष

2. आरुष अशोक गुप्ता, उम्र 6 वर्ष

3. तुषार दिनेश गुप्ता, उम्र 20 वर्ष

4. शंभू नवनाथ कामी, उम्र 20 वर्ष

5. करण विनोद कनौजिया, उम्र 14 वर्ष

37 साल के मृतक बीनू सुकुमारन साकीनाका के खैरानी रोड के गिल्बर्ट कंपाउंड में रहते थे.

पहली घटना नहीं

यह दुर्घटना इस त्योहारी सीजन में देश भर में गणेश विसर्जन जुलूसों के दौरान सामने आई ऐसी ही घटनाओं के बीच हुई है. इस सप्ताह की शुरुआत में कर्नाटक के विजयपुरा में गणपति की मूर्ति के विसर्जन के दौरान बिजली के तार के संपर्क में आने से एक युवक की जान चली गई थी, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से झुलस गए. मृतक की पहचान शिवाजी उर्फ ​​​​शुभम सकपाल (21 साल) के रूप में हुई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लाखन चव्हाण और प्रभु जगते को गंभीर हालत हॉस्पिटल ले जाया गया.

यह दुर्घटना गांधी चौक, डोबले गली के पास हुई, जब तीनों एक छड़ी से बिजली के तार को मैन्युअल हटा रहे थे, जब वाहन और डीजे सिस्टम लाइन को छू गए, तो वे इसके संपर्क में आ गए.

अभी पिछले हफ्ते, आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी से एक अलग दुर्घटना की सूचना मिली थी, जहां गणेश उत्सव समारोह के दौरान भक्तों को ले जा रहा एक ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया.