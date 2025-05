भारी बारिश से मुंबई मेट्रो के प्लेटफॉर्म में घुसा कीचड़ भरा पानी, देखें VIDEO

वित्तीय राजधानी मुंबई में मानसून के समय से पहले पहुंचने के कारण वर्ली भूमिगत मेट्रो स्टेशन पर पानी भर गया. मुंबई में भारी बारिश हो रही है, जो कल रात से शुरू हुई और सुबह तक जारी रही, जिसके परिणामस्वरूप शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया और यातायात जाम हो गया. मुंबई में लगातार बारिश के बाद वर्ली भूमिगत मेट्रो स्टेशन पर पानी भर गया. पानी न केवल स्टेशन के गेट तक बल्कि मेट्रो में प्रवेश करने के लिए इंतजार कर रहे प्लेटफार्मों तक भी पहुंच गया. कई वीडियो में प्लेटफ़ॉर्म पर कीचड़ भरा पानी दिखाई दे रहा है. यात्रियों को पैंट और चप्पल मोड़कर पानी से गुजरते देखा गया.

Newly inaugurated Worli underground metro station of Aqua line 3 submerged in water this morning. #MumbaiRain pic.twitter.com/D0gwopOXBE

इस स्थिति पर कटाक्ष करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक यूजर ने लिखा, "हम बेवकूफ हैं. जब उन्होंने इसका नाम एक्वा लाइन रखा था, तो वे गंभीर थे."

We are idiots. They were serious when they named it Aqua Line