विज्ञापन
विशेष लिंक

ठाणे में 3 साल की बच्ची से छेड़छाड़ की कोशिश, गुस्साई भीड़ ने वॉचमैन को सरेआम पीटा

वॉचमैन ने बच्ची को उसके परिवार के साथ जाते समय पीछे से अश्लील इशारे किए और गंदी टिप्पणी की. यह घिनौनी हरकत देख रहे स्थानीय लोग तुरंत हरकत में आए.

Read Time: 2 mins
Share
ठाणे में 3 साल की बच्ची से छेड़छाड़ की कोशिश, गुस्साई भीड़ ने वॉचमैन को सरेआम पीटा
  • ठाणे जिले के कासारवडवली इलाके में साई पार्थ इमारत के वॉचमैन ने 3 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की.
  • वॉचमैन ने बच्ची को उसके परिवार के साथ जाते समय पीछे से अश्लील इशारे किए और गंदी टिप्पणी की थी.
  • स्थानीय लोगों ने इस शर्मनाक हरकत को देखकर तुरंत वॉचमैन को पकड़कर जमकर उसकी पिटाई की.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई:

महाराष्‍ट्र के ठाणे जिले में कासारवडवली इलाके की 'साई पार्थ' नामक एक इमारत के वॉचमैन पर आरोप है कि उसने नशे की हालत में सड़क पर जा रही करेंगे तीन साल की एक मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की. 

बच्‍ची को किए अश्‍लील इशारे 

मिली जानकारी के अनुसार, वॉचमैन ने बच्ची को उसके परिवार के साथ जाते समय पीछे से अश्लील इशारे किए और गंदी टिप्पणी की. यह घिनौनी हरकत देख रहे स्थानीय लोग तुरंत हरकत में आए. नागरिकों ने फौरन वॉचमैन को दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिलाएं और स्थानीय नागरिक गुस्से में वॉचमैन को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में महिलाएं चिल्ला रही हैं, 'यह सिर्फ तीन-चार साल की बच्ची है, और यह उसे  छेड़ रहा था!' वॉचमैन ने बच्ची को उसके परिवार के साथ जाते समय पीछे से अश्लील इशारे किए और गंदी टिप्पणी की. यह घिनौनी हरकत देख रहे स्थानीय लोग तुरंत हरकत में आए. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Maharashtra News, Crime News, Maharashtra Thane News
Get App for Better Experience
Install Now