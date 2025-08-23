मुंबई में जरा सी लापरवाही से चली गई चार साल के बच्ची की जान, पढ़ें आखिर क्या है पूरा मामला 

मुंबई के गोरेगांव से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक चार साल के बच्ची की अपने ही फ्लैट के बाथरूम में बाल्टी में गिरने से मौत हो गई. घटना राजीव गांधी नगर इलाके की है. पुलिस की जांच में पता चला है कि मृतक बच्ची शारीरिक रूप से दिव्यांग थी.

पुलिस की जांच में पता चला है कि जिस बच्ची के साथ ये घटना हुई है वह बचपन से ही न तो चल सकती थी और न ही बोल पाती थी. इसके अलावा वह बचपन से ही मिर्गी की बीमारी से जूझ रही थी और चेंबूर के एक न्यूरोलॉजिस्ट से उसका इलाज भी चल रहा था.

पुलिस के मुताबिक, पिछले हफ्ते परिवार के घर पर धार्मिक कार्यक्रम हुआ था, जिसकी वजह से घर में कई रिश्तेदार और मेहमान मौजूद थे. उस दिन सभी लोग देर रात तक जागे रहे. बच्ची अपने माता-पिता के साथ सोई हुई थी. सुबह जब मां उठी तो उसने बच्ची को बाथरूम में बाल्टी के अंदर पड़ा पाया. बच्ची का सिर ऊपर की तरफ और पैर बाल्टी के अंदर थे. परिजन तुरंत उसे एम.वी. देसाई अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया.

जानकारी मिलते ही दिंडोशी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने बच्ची के पिता और परिजनों के बयान दर्ज किए हैं. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एडीआर (Accidental Death Report) दर्ज किया है.पोस्टमार्टम के बाद बच्ची का शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया.