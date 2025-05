मुंबई में भारी बारिश के बीच सड़कों से लेकर अस्पताल तक में भरा पानी, देखें VIDEOS

मुंबई में सोमवार सुबह से ही बारिश का कहर जारी है. सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच केवल एक घंटे में सबसे अधिक बारिश नरीमन पॉइंट फायर स्टेशन में दर्ज की गई, जहां 104 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई. इसके अलावा, ए वार्ड ऑफिस में 86 मिमी, कोलाबा पंपिंग स्टेशन में 83 मिमी, और मुंसिपल हेड ऑफिस में 80 मिमी बारिश दर्ज की गई.

कोलाबा फायर स्टेशन में 77 मिमी, ग्रांट रोड आई हॉस्पिटल में 67 मिमी, मेमनवाड़ा फायर स्टेशन में 65 मिमी, मालाबार हिल में 63 मिमी और डी वार्ड में 61 मिमी बारिश मापी गई. इसी बीच मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर तेज बारिश होते हुए नजर आई.

#WATCH | Maharashtra: Heavy rain lashes parts of Mumbai; visuals from Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus. pic.twitter.com/yAauezuXVw — ANI (@ANI) May 26, 2025

ईस्टर्न सबर्ब्स की बात करें तो वहां तुलनात्मक रूप से कम बारिश हुई है. मानखुर्द फायर स्टेशन और एमपीएस स्कूल मानखुर्द में केवल 16 मिमी, नूतन विद्यालय मंडल में 14 मिमी और कलेक्टर कॉलोनी में 13 मिमी बारिश दर्ज की गई.

#WATCH | Maharashtra: Waterlogging witnessed in parts of Mumbai following heavy rainfall.



(Visuals from JJ flyover) pic.twitter.com/KqhqRHTEQ8 — ANI (@ANI) May 26, 2025

वेस्टर्न सबर्ब्स में बांद्रा सुपारी टैंक, गजदरबंध पंपिंग स्टेशन और खार दांडा में 29 मिमी, जबकि स्वच्छता विभाग वर्कशॉप, एचई वार्ड ऑफिस और विले पार्ले फायर स्टेशन में 22 मिमी वर्षा हुई है.

सीसीटीवी के जरिए जलभराव की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है.

Mumbai, Maharashtra: Waterlogging in Mumbai Mantralaya premises, with water accumulating up to knee level pic.twitter.com/rik07Dr8WR — IANS (@ians_india) May 26, 2025

जलभराव के मुख्य स्थानों में शक्कर पंचायत, सायन सर्कल, दादर टीटी, हिंदमाता, जेजे मडावी पोस्ट ऑफिस, कुर्णे चौक, बिंदुमाधव जंक्शन (वर्ली) और माचरजी जोशी मार्ग (फाइव गार्डन) शामिल हैं.

Maharashtra: Heavy rain reported near Sanpada Station on Vashi Highway, Navi Mumbai pic.twitter.com/ZTrvqk3nqw — IANS (@ians_india) May 26, 2025

तेज़ हवाओं और बारिश की वजह से पेड़ और डालियां गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं. सिटी में 4 स्थानों पर और वेस्टर्न सबर्ब्स में 5 जगहों पर पेड़ों के गिरने की सूचना बीएमसी को मिली है.

Navi Mumbai, Maharashtra: Due to heavy rainfall since morning, severe waterlogging has been reported at the APMC vegetable market in Navi Mumbai pic.twitter.com/Vr9ONjFjxP — IANS (@ians_india) May 26, 2025

बीएमसी का कहना है कि रेलवे सेवाएं अभी तक सामान्य बनी हुई हैं. लोकल ट्रेनें फिलहाल अपने निर्धारित समय के अनुसार चल रही हैं और कोई रुकावट दर्ज नहीं की गई है.