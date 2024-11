LIVE: एकनाथ शिंदे ने दिए CM पद छोड़ने के दिए संकेत, बोले- PM मोदी का फैसला होगा मंजूर

महाराष्ट्र चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी महायुति से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये अब तक तय नहीं हो पा रहा है. बैठकों का दौर जारी है. BJP ने अलग से बैठक की. इसके बाद एकनाथ शिंदे ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. शिंदे ने कहा, "मैं खुद को मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि आम आदमी के तौर पर देखता हूं. बड़ी संख्या में लोगों ने हमारा साथ दिया. महायुति की विजय वास्तव में जनता की विजय है. शानदार जीत के लिए जनता का धन्यवाद करता हूं." शिंदे ने कहा, "मैं रोने वालों में नहीं हूं. मैं लड़ने वालों में हूं. मैं अपनी लाड़ली बहनों को लड़ाका भाई हूं. मैं भागने वाला नहीं, बल्कि समाधान करने वाला व्यक्ति हूं. महाराष्ट्र के लिए मैं आखिरी दम तक काम करूंगा."

इस दौरान एकनाथ शिंदे ने महायुति के हित में CM पद का दावा छोड़ने के संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का फैसला सर्वमान्य होगा. वो जो भी फैसला लेंगे, हमें मंजूर होगा. शिंदे ने कहा, "मैं नाराज होने वालों में नहीं हूं. मैंने PM मोदी से फोन पर बात की है. उनसे कहा है कि महायुति के हित में जो भी फैसला लिया जाएगा, हम उसके खिलाफ नहीं जाएंगे.

वहीं, महायुति ने गुरुवार को दिल्ली में बैठक बुलाई है. इसमें देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार शामिल होंगे. मुख्यमंत्री को लेकर जारी सस्पेंस के बीच BJP ने फिर से साफ किया है कि महायुति गठबंधन बना है बना रहेगा. BJP ने कहा, "हम तीन दोस्त हैं. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे."

महाराष्ट्र चुनाव में महायुति ने 230 सीटों पर जीत हासिल की है. BJP ने अकेले 132 सीटें जीती. शिवसेना (शिंदे गुट) ने 57 और अजित पवार गुट ने 41 सीटें पाई हैं. वहीं, महाविकास अघाड़ी ने 46 सीटों पर जीत हासिल की. उद्धव गुट ने 20 और शरद पवार गुट को 10 सीटें मिली हैं. जबकि कांग्रेस के हाथ में सिर्फ 16 सीटें आईं.

BJP विधायकों की मांग- फडणवीस बने CM

सूत्रों के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद पर देखना चाहती है. वहीं, दूसरी तरफ शिवसेना चाहती है कि उनके नेता एकनाथ शिंदे ही एक बार फिर सूबे की बागडोर संभालें. बीजेपी अब अपने सहयोगी के साथ बातचीत कर रही है, ताकि मतभेदों को दूर किया जा सके और सीएम के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकें. इन सब के बीच बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि सीएम के नाम के ऐलान को लेकर उन्हें किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है.

शिवसेना एकनाथ शिंदे को चाहती है सीएम

महाराष्ट्र में सियासी खींचतान के बीच शिवसेना के प्रवक्ता ने एक बड़ा बयान दिया है. शिवसेना के प्रवक्ता संजय शिरसाट ने बुधवार को कहा कि सीएम किस पार्टी का हो इसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर किस दल के सबसे ज्यादा विधायक हैं. सवाल है आंदोलन का सामना किसने किया है? इस चुनाव में जो जीत मिली है उसके पीछे शिंदे साहब का चेहरा सबसे अहम रहा है. शिरसाट ने आगे कहा कि हम मानते हैं कि इस जीत में आरएसएस का सहयोग भी रहा लेकिन संघ का रोल चुनाव के बाद खत्म हो गया. वो राजनीतिक फैसलों में नहीं पड़ते हैं. त्याग तो हमने किया था. सत्ता छोड़कर आये थे. गद्दारी, धोखा क्या-क्या आरोप नही लगे थे लेकिन हमने सबसे उबर कर दिखाया. उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली से अभी तक कोई संदेश नहीं आया है. शिरसाट ने रामदास आठवले की बातों पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि रामदास आठवले को गंभीरता से मत लीजिए. मैं आपसे ये साफ कर देना चाहता हूं कि शिंदे साहब महाराष्ट्र की राजनीति छोड़कर दिल्ली नहीं जाएंगे. और हमारे पास ऐसा कोई ऑफर अभी तक आया भी नहीं है.



BJP नेता बोले- हम 3 दोस्त हैं

महाराष्ट्र में BJP नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा, "मुख्यमंत्री महायुति से ही होंगे. मुझे नहीं लगता कि कोई जल्दबाजी है. जब मौजूदा सरकार एक पार्टी की होती है और चुनी हुई सरकार दूसरी पार्टी की होती है, तो जल्दबाजी होती है. हमारी सरकार अभी भी सत्ता में है. इसलिए कोई जल्दी नहीं है. फिल्म 'शोले' के 2 दोस्त थे, हम 3 दोस्त हैं. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे."

