अर्बन कंपनी की थैरेपिस्ट का घर में घुसकर मारपीट का VIDEO वायरल, ऐसे शुरू हुआ था कस्टमर से झगड़ा

घर बैठे सर्विस देने वाले प्लेटफॉर्म 'अर्बन कंपनी' एक बार फिर विवादों में है. मुंबई के वडाला इलाके में एक महिला ने अर्बन कंपनी की थैरेपिस्ट पर मारपीट, बाल खींचने और चेहरे पर मुक्के मारने का गंभीर आरोप लगाया है.

अर्बन कंपनी की थैरेपिस्ट का घर में घुसकर मारपीट का VIDEO वायरल, ऐसे शुरू हुआ था कस्टमर से झगड़ा
  • मुंबई के वडाला इलाके में अर्बन कंपनी की थैरेपिस्ट पर महिला के साथ मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगा है
  • महिला ने फ्रोजन शोल्डर की समस्या के लिए अर्बन कंपनी ऐप से मसाज सर्विस बुक की थी लेकिन विवाद हो गया
  • थैरेपिस्ट के बड़े मसाज बेड और व्यवहार से महिला असहज हुईं और उन्होंने सर्विस कैंसिल कर रिफंड मांगा था
मुंबई (वडाला):

घर बैठे सर्विस देने वाले प्लेटफॉर्म 'अर्बन कंपनी' एक बार फिर विवादों में है. मुंबई के वडाला इलाके में एक महिला ने अर्बन कंपनी की थैरेपिस्ट पर मारपीट, बाल खींचने और चेहरे पर मुक्के मारने का गंभीर आरोप लगाया है. इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और धक्का-मुक्की देखी जा सकती है. 

क्या है पूरा मामला?
वडाला में अपने बेटे के साथ रहने वाली 46 वर्षीय महिला 'फ्रोजन शोल्डर' (कंधे में जकड़न) की समस्या से जूझ रही थीं. राहत पाने के लिए उन्होंने अर्बन कंपनी ऐप के जरिए मसाज सर्विस बुक की थी. तय समय पर थैरेपिस्ट महिला के घर पहुंची, लेकिन विवाद की शुरुआत सर्विस शुरू होने से पहले ही हो गई.

'मसाज बेड' और 'व्यवहार' को लेकर बढ़ा विवाद
पीड़िता के अनुसार, थैरेपिस्ट अपने साथ एक बड़ा मसाज बेड लेकर आई थी. थैरेपिस्ट के व्यवहार और घर में इतने बड़े सेटअप को देखकर महिला असहज हो गईं. उन्होंने तुरंत मन बदला और सेशन कैंसिल करने का फैसला किया. जैसे ही महिला ने ऐप पर रिफंड की प्रक्रिया शुरू की, आरोप है कि थैरेपिस्ट अपना आपा खो बैठी.

मारपीट और बदसलूकी के गंभीर आरोप
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि बुकिंग रद्द होने से गुस्साए थैरेपिस्ट ने उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी. विवाद इतना बढ़ा कि थैरेपिस्ट ने महिला के बाल खींचे और चेहरे पर मुक्के मारे. मारपीट के दौरान महिला को जमीन पर गिरा दिया गया, जिससे उनके शरीर पर कई खरोंचें आईं. बीच-बचाव करने आए महिला के बेटे के साथ भी धक्का-मुक्की की गई.

पुलिस की कार्रवाई और तकनीकी गड़बड़ी
घटना के बाद महिला ने तुरंत '100 नंबर' पर पुलिस को सूचना दी. हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी वहां से फरार हो चुकी थी. वडाला पुलिस ने इस मामले में NC (Non-Cognizable Offense) दर्ज कर ली है. जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है. पुलिस के मुताबिक, ऐप पर थैरेपिस्ट की पहचान और नाम से जुड़ी कुछ तकनीकी खामियां पाई गईं, जिन्हें बाद में अपडेट किया गया. पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर मामले की गहराई से जांच कर रही है.

