नोएडा में युवराज के बाद महाराष्ट्र में बिना रेलिंग वाले पुल से नीचे गिरी कार, 2 की मौत; जिम्मेदार कौन?

नोएडा के सेक्टर 150 में मॉल के बेसमेंट में कार समेत डूबे युवराज की मौत के सदमे से देश अब तक उबर भी नहीं पाया कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से एक डराने वाली घटना सामने आई है. मंगलवार को एक कार अनियंत्रित होकर पुल से सीधे दीना नदी के किनारे सूखे हिस्से में जा गिरी. इस दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो महिलाओं समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

पुल से नीचे गिरी कार, 2 की मौत

जानकारी के अनुसार, नागेपल्ली के दो परिवारों के पांच सदस्य एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार से लौटकर आष्टी की ओर जा रहे थे, तभी दोपहर के समय यह हादसा हुआ. स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुल पर सुरक्षा घेरा न होने के कारण कार सीधे नीचे जा गिरी. फिलहाल, सभी घायलों को अहेरी के उप-जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है.

पानी में गिरी थी नोएडा के युवराज की कार

नोएडा के युवराज की मौत मामले में भी प्रशासन की लापरवाही उजागर हुई थी. युवराज की कार घने कोहरे की वजह से दीवार तोड़कर पानी में जा गिरी थी. उस जगह पर कोई रिफ्लेक्टर या लाइट नहीं थी. ना हही कोई सुरक्षा घेरा था. गढ़चिरौली के मामले में भी प्रशासन की लापरवाही की बात कही जा रही है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुल पर सुरक्षा घेरा नहीं होने की वजह से कार सीधे नीचे जाकर गिरी.

प्रशासन इतना सुस्त क्यों है?

इन हादसों के बाद सवाल यही है कि नोएडा से लेकर महाराष्ट्र तक, हर जगह प्रशासन कितना सुस्त है, जिसकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं. आखिर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम समय रहते क्यों नहीं किए जाते हैं. क्या प्रशासन हादसे होने का इंतजार करता रहा है, समय रहते उसकी नींद क्यों नहीं खुलती.

