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Pune: कॉलेज में खेलते समय छात्र पर गिरा बास्केटबॉल स्टैंड, सिर में गंभीर चोट लगने से स्टूडेंट की मौत

Student Death in Basketball Court: महाराष्ट्र के पुणे में एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई. बास्केटबॉल खेलते समय उसके ऊपर स्टैंड गिर गया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट लग गई.

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Pune: कॉलेज में खेलते समय छात्र पर गिरा बास्केटबॉल स्टैंड, सिर में गंभीर चोट लगने से स्टूडेंट की मौत

Pune Basketball Stand: महाराष्ट्र के पुणे से दर्दनाक खबर सामने आई है. मावल स्थित तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट (Tolani Maritime Institute) में एक छात्र की जान चली गई. वह गुरुवार को अपने साथियों के साथ संस्थान के खेल मैदान (Sports Ground) में बास्केटबॉल खेल रहा था. इसी दौरान अचानक कोर्ट में लगा भारी लोहे का बास्केटबॉल स्टैंड उखड़कर सीधे उसके सिर पर गिर गया. हादसा इतना गंभीर था कि विशाल मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा.

घटना के तुरंत बाद मौजूद छात्रों और स्टाफ ने उसे तुरंत तलेगाव के मायमर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान विशाल वर्मा के रूप में हुई है, जो संस्थान का ही छात्र था.

स्टूडेंट्स ने संस्थान पर लगाया लापरवाही का आरोप

इस हादसे के बाद कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया. छात्रों और परिजनों ने संस्थान की लापरवाही पर नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि इतने बड़े और प्रतिष्ठित संस्थान में खेल उपकरणों की सुरक्षा और रखरखाव में इस तरह की चूक बेहद गंभीर है.

पुलिस जांच में जुटी

सूचना मिलते ही आंबी एमआईडीसी पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल का पंचनामा किया. प्रारंभिक जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि स्टैंड जंग लगने के कारण गिरा या उसकी फिटिंग में कोई तकनीकी खामी थी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. इस घटना ने एक बार फिर शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा मानकों और उपकरणों के नियमित निरीक्षण की जरूरत को उजागर कर दिया है.

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(पुणे से सूरज कस्बे की रिपोर्ट)

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