विधि का विधान... अपने कुकृत्यों को लेकर अशोक खरात की बेशर्म दलील, SIT के हाथ लगे 276 वीडियो

महराष्‍ट्र के नासिक में स्‍वघोषित गुरु और रेप के आरोपी अशोक खरात को लेकर हर गुजरते दिन के साथ नए और बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. अशोक खरात से जुड़े मामले में विशेष जांच दल (SIT) को जांच के दौरान बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक वीडियो सामग्री हाथ लगी है. सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी को कुल 276 वीडियो मिले हैं, जिनमें कई युवतियों और महिलाओं से जुड़ी आपत्तिजनक रिकॉर्डिंग शामिल बताई जा रही है. साथ ही जांच में कुछ अधिकारियों की मिलीभगत की बात भी सामने आ रही है. वहीं अशोक खरात ने इस मामले में अजीबोगरीब दलील देते हुए इसे विधि का विधान बताया है.

रेप का आरोपी अशोक खरात पुलिस हिरासत में है. हालांकि इस दौरान उसने अपने कुकृत्‍यों को लेकर के अजीबोगरीब दलील दी है. सूत्रों के मुताबिक, आरोपी ने अपने कुकृत्‍यों को 'विधि का विधान' बताया और कहा कि उसके अंतर्मन ने उसे धोखा दिया और जिन महिलाओं का उसने भला किया था, वही उसके खिलाफ खड़ी हो गईं.

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उत्तेजक दवाएं भी लेता था खरात, आ चुका है पैरालिसिस

अशोक खरात को लेकर लगभग रोजाना ही नए खुलासे हो रहे हैं. अब सामने आया है कि अपनी अशोक खरात शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए शक्तिवर्द्धक और उत्तेजक दवाएं भी लेता था. इन दवाओं के अनियंत्रित सेवन और ओवरडोज के कारण पैरालिसिस का अटैक भी आ चुका है. उसने अपनी इस बीमारी के बारे में किसी को कानोकान खबर नहीं होने दी और शहर के एक निजी अस्‍पताल में उसका इलाज किया गया था.

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अशोक खरात के काले कारनामों का पता लगाने में जुटी SIT

बता दें कि नासिक पुलिस की SIT फिलहाल अशोक खरात के काले कारनामों का पता लगाने में जुटी है. आरोप है कि खरात ने 'दैवीय शक्ति' के नाम पर महिलाओं का शारीरिक शोषण किया और अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल भी किया.

