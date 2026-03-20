पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा: IIT बॉम्बे के 3 छात्रों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल

Pune-Mumbai Expressway Accident: पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे पर आज यानी 20 मार्च की सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया. यह हादसा खोपोली के पास हुआ. यहां तेज रफ्तार कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें तीन युवा छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया. फिलहाल घायल को खालापुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सड़क हादसे में IIT बॉम्बे के 3 छात्रों की मौत

मिली जानकारी के मुताबिक, कार में सवार सभी छात्र IIT बॉम्बे के थे. हादसा इतना जबरदस्त था कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. टक्कर के बाद आसपास के लोगों और गुजरने वाले वाहनों में अफरा-तफरी मच गई.

घायल अस्पताल में भर्ती

घायल छात्र को तुरंत खालापुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. वहीं तीनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए कलंबोली स्थित MGM अस्पताल में रखा गया है.

पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगा लंबा जाम

मृतक छात्रों की पहचान नासिक के रहने वाले ओमकार बोरसे (22), लय देशभारत (23) और जयपुर के श्रेयश शर्मा (22) के रूप में हुई है. सभी छात्र अपने-अपने शहरों से मुंबई पढ़ाई के लिए आए थे. हादसे के बाद कुछ समय के लिए एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ, जिससे लंबा जाम लग गया. सूचना मिलते ही हाईवे पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभालते हुए यातायात को धीरे-धीरे सामान्य किया.

फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ. शुरुआती जांच में ये आशंका जताई जा रही है कि तेज रफ्तार या नियंत्रण खोने की वजह से यह हादसा हुआ है.

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