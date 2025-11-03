विज्ञापन
पुणे में तेंदुए के हमले में 13 साल के लड़के की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग का कार्यालय और वाहन जलाया

खेलते समय एक तेंदुए ने 13 वर्षीय लड़के रोहन बोंबे पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस वर्ष पुणे जिले में तेंदुए के हमले से यह पांचवीं मौत है. 

पुणे में तेंदुए के हमले में 13 साल के लड़के की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग का कार्यालय और वाहन जलाया
  • पुणे जिले के शिरूर तहसील के पिंपरखेड गांव में तेंदुए के हमले से 13 वर्षीय लड़के रोहन बोंबे की मौत हुई है
  • इस वर्ष पुणे जिले में तेंदुए के हमले से हुई यह पांचवीं मौत दर्ज की गई है
  • मृतक के परिवार और ग्रामीणों ने वन विभाग की लापरवाही के विरोध में रैपिड रिस्पांस फोर्स कार्यालय में आग लगा दी
पुणे:

महाराष्ट्र के पुणे में तेंदुए के हमले में 13 साल के लड़के की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और इसके चलते उन्होंने वन विभाग के कार्यालय और वाहन में आग लगा दी. बता दें कि पुणे जिले के शिरूर तहसील के पिंपरखेड गांव में रविवार को यह दुखद घटना हुई थी. 

यहां खेलते समय एक तेंदुए ने 13 वर्षीय लड़के रोहन बोंबे पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस वर्ष पुणे जिले में तेंदुए के हमले से यह पांचवीं मौत है. घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया और गुस्साए लोगों ने वन विभाग के रैपिड रिस्पांस फोर्स के कार्यालय और विभाग के एक वाहन को आग के हवाले कर दिया. 

आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए वन विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताई. स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है और वन विभाग इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की आगे की जांच कर रहा है.

