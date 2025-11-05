पुणे में शार्प शूटर्स के निशाने पर तेंदुए, दर्जन भर पकड़े गए, एक आदमखोर का 'एनकाउंटर'

महाराष्ट्र के पुणे में तेंदुओं का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. पिछले 20 दिनों में तेंदुओं के हमलों में तीन लोगों की मौत हो चुकी है. इसके बाद वन विभाग अलर्ट हो गया है और स्थिति को देखते हुए शार्प शूटर्स की तैनाती की गई है.

वन विभाग की यह कवायद रंग ला रही है. अब तक एक दर्जन तेंदुओं को पकड़ा जा चुका है. इनमें से तीन तेंदुए पिछले 20 दिनों में पकड़े गए हैं. एक तेंदुए को मार दिया गया है. पूरे इलाके में तेंदुओं को पकड़ने के लिए जाल लगाकर निगरानी बढ़ा दी गई है.

पुणे जिले के शिरूर तालुका के पिंपरखेड गांव और आसपास के इलाकों में तेंदुओं के हमलों की वजह से नागरिकों के बीच डर का माहौल है. स्थानीय लोगों का अनुमान है कि इलाके में तेंदुओं की संख्या 100 से 150 के बीच हो सकती है. जंगली जानवरों की बढ़ती संख्या वन विभाग और सरकार के लिए चुनौती बन गई है.

लोगों पर तेंदुए के लगातार हो रहे हमलों के बाद वन विभाग ने सख्त कदम उठाया है. नागपुर वन्यजीव विभाग से नरभक्षी तेंदुए को मारने की अनुमति मिलने के बाद बड़ा अभियान शुरू किया गया है. तेंदुए को पकड़ने के लिए शार्प शूटर्स को काम पर लगाया गया है.

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने तेंदुओं की तादाद कंट्रोल करने के लिए नसबंदी का प्रयोग करने की घोषणा की है. यह भी पता चला है कि पकड़े गए जानवरों को वन सीमा में स्थानांतरित करने की तैयारी चल रही है. हालांकि हकीकत यह है कि वन विभाग के पास पर्याप्त पिंजरे नहीं हैं. तेंदुओं को पकड़ने के लिए जरूरी भोजन प्राप्त करना भी मुश्किल हो रहा है.

