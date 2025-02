पुणे बस रेप केस: पुलिस ने संदिग्ध की तस्वीर की जारी, 1 लाख रुपये का इनाम घोषित

पुणे पुलिस ने स्वारगेट बस अड्डा पर राज्य परिवहन की एक बस के अंदर 26 वर्षीय महिला से रेप करने के आरोपी कुख्यात बदमाश की गिरफ्तारी में मदद के लिए सूचना देने वाले को एक लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे (37) की तलाश में पुलिस की 13 टीम जुटी हुई है. वह मंगलवार की सुबह हुई घटना के बाद से फरार है.

पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा' को बताया कि उसके बारे में सूचना देने वाले को एक लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा. एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि गाडे के बारे में सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा. गाडे के खिलाफ पुणे और पास के अहिल्यानगर जिले में चोरी, डकैती और चेन झपटमारी के आधा दर्जन मामले दर्ज हैं और वह इनमें से एक अपराध में 2019 से जमानत पर बाहर है. पुणे शहर में स्वारगेट महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) के सबसे बड़े बस डिपो में से एक है.

#WATCH | On Pune bus rape case, Smartana Patil, Pune DCP Zone II, says "A total of 13 teams are on the ground to nab the accused. Investigation is underway. Teams have also been sent to the bus stand, railway stations and other nearby locations. We are interrogating his family… pic.twitter.com/KwdvTDeHh6