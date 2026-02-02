विज्ञापन
विशेष लिंक

BMC में बदल रहे सियासी समीकरण, BJP के साथ आ सकता है अजित गुट, अलग लड़ा था चुनाव

BMC में महायुति के भीतर नया समीकरण बन रहा है. BJP और शिवसेना (शिंदे गुट) के गुट पंजीकरण के दौरान अजित पवार की NCP भी शामिल हो सकती है. सूत्रों के अनुसार, BJP अलग गुट बनाएगी, जबकि शिंदे सेना और NCP (अजित पवार) मिलकर एक साझा गुट रजिस्टर करने की तैयारी में हैं.

Read Time: 2 mins
Share
BMC में बदल रहे सियासी समीकरण, BJP के साथ आ सकता है अजित गुट, अलग लड़ा था चुनाव
  • बृहन्मुंबई महानगरपालिका में अजित पवार की NCP सत्तापक्ष के साथ आने की संभावित तैयारी कर रही है.
  • शिवसेना (शिंदे गुट) और BJP अपने-अपने गुट पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने वाले हैं.
  • अजित पवार गुट की NCP तीन नगरसेवकों के साथ शिवसेना (शिंदे गुट) के साझा गुट बनाने की संभावना है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) में महायुति गठबंधन के अंदर एक नया राजनीतिक समीकरण उभरता दिखाई दे रहा है. जानकारी के मुताबिक, अजित पवार की NCP, जिसने BMC चुनाव अकेले लड़ा था, अब सत्तापक्ष के साथ आने की तैयारी में है.

आज BJP और शिवसेना (शिंदे गुट) अपने-अपने 'गुट पंजीकरण' (Group Registration) की प्रक्रिया पूरी करने वाले हैं. इसी दौरान सूत्रों का कहना है कि अजित पवार गुट की NCP भी इस प्रक्रिया में शामिल हो सकती है, जिससे BMC की सत्ता समीकरण में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

शिंदे सेना-अजित पवार NCP एक साथ गुट बनाने की तैयारी

मुंबई में अजित पवार गुट के 3 नगरसेवक चुने गए हैं. राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि ये तीनों पार्षद शिवसेना (शिंदे गुट) के साथ मिलकर एक साझा गुट रजिस्टर करा सकते हैं. यह कदम महायुति के भीतर एक नए सत्ता-समन्वय की दिशा में बड़ा संकेत माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें- मालेगांव में ये क्‍या... बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों ने मिलाया हाथ, मेयर चुनाव को लेकर फंसा पेंच

BJP बना सकती है अपना अलग गुट

सूत्रों के अनुसार, BMC में भारतीय जनता पार्टी अपना स्वतंत्र गुट बनाने पर विचार कर रही है. इससे संकेत मिलते हैं कि BMC में महायुति के तीनों दल- BJP, शिवसेना (शिंदे गुट) और NCP (अजित पवार) अपनी-अपनी रणनीति के अनुसार अलग-अलग पंजीकरण कर सकते हैं, जबकि सत्ता संचालन में समन्वय बनाकर चलेंगे.

आज हो सकता है बड़ा ऐलान

आज होने वाली पंजीकरण प्रक्रिया के बीच राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं कि अजित पवार की NCP भी शिंदे सेना के साथ मिलकर BMC में अपना गुट घोषित कर सकती है. अगर ऐसा होता है, तो BMC की सत्ता-संरचना में महायुति के भीतर एक नया और दिलचस्प गठजोड़ देखने को मिलेगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
BMC, BMC Election, BMC Mayor 2026, BMC Mayor Decision, Ajit Pawar
Get App for Better Experience
Install Now