'विदर्भ की समझदार जनता को अजित पवार की लीडरशिप चाहिए', लाेकल बॉडी चुनावों से पहले एनसीपी का दावा

महाराष्ट्र की राजनीति में उपमुख्यमंत्री अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पश्चिमी महाराष्ट्र की पार्टी मानी जाती है. ऐसे में हैरानी की बात है कि शुक्रवार 19 सितंबर के दिन राष्ट्रवादी का पहला चिंतन शिविर शुक्रवार को नागपुर में आयोजित किया गया है. नागपुर में राज्य भर के 500 से अधिक पदाधिकारियों की बैठक दिन भर चलेंगी, जिसमें पार्टी के सम्मुख अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों में लोकल बॉडी इलेक्शन होने जा रहे हैं, उस पर रणनीति की दृष्टि से भी चर्चा होगी, ऐसा तय माना जा रहा हैं.

'विदर्भ पर जितना जरूरी उतना ध्यान नहीं दिया'

पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल के अनुसार विदर्भ पर जितना जरूरी उतना ध्यान अब तक नहीं दिया गया, लेकिन अब उनकी पार्टी का फोकस विदर्भ पर होगा. ये तो साफ है कि देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी के नागपुर और विदर्भ में राजनीतिक रूप से एक तरह से भाजपा की जमीन पक्की है. ऐसे में मूल सवाल वही है कि जब विदर्भ और नागपुर भाजपा और आर एस एस के गढ़ माने जाते हैं, ऐसे में वहां पहले चिंतन शिविर का आयोजन कर क्या एनडीए के सबसे बड़े घटक दल भाजपा को राजनीतिक संदेश देने का एनसीपी कोशिश कर रही है?

'विदर्भ की जनता अजित पवार के साथ'

राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध मोहिते का कहना है, "चूंकि पिछले वर्ष महाराष्ट्र विधानसभा चुनावो में एनडीए के घातक दलों के बीच हुए समझौते के बाद विदर्भ से पार्टी सात सीटों पर प्रत्याशी खड़े कर सकी, जिसमें उसने छह पर जीत हासिल की. इस लिहाज से विदर्भ में उनकी पार्टी का सफलता का स्ट्राईक रेट बेहतर है और विदर्भ उनकी पार्टी का गढ़ है. विदर्भ की शांत लेकिन समझदार जनता को अजित पवार की लीडरशिप चाहिए."

उनका कहना है, "पश्चिम महाराष्ट्र के बारामती इलाके का विकास करके अजीत पवार ने अपना विकास का मॉडल प्रस्तुत कर दिखाया है. अजित पवार की छवि विकास करने वाले नेता की है. विदर्भ की जनता और खासकर युवाओं को रोजगार चाहिए और विकास भी. इसलिए विदर्भ को अजित पवार की लीडरशिप चाहिए."

तो क्या यह भाजपा के लिए यह चिंताजनक खबर है?

"बिल्कुल नहीं!",सुबोध मोहिते कहते हैं, "भाजपा हमारी सहयोगी पार्टी है और केंद्र तथा राज्य में हम साथ साथ हैं. हमारी भूमिका से भाजपा को कोई खतरा नहीं.भाजपा के साथ हम केंद्र,राज्य दोनों जगह हैं. लेकिन, हर पार्टी को बढ़ने का स्पेस, हर लीडरशिप को अच्छी संभावना और हर काम करने वाले नेता का स्वागत है. जो विकास करेगा वो जनता के लिए नेता बनेगा."